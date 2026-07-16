Tot mai multe femei care se confruntă cu căderea părului apelează la transplant în speranța că își vor recăpăta încrederea și aspectul de odinioară. Deși numărul intervențiilor este în creștere la nivel mondial, specialiștii avertizează că procedura nu este potrivită pentru toate pacientele, iar lipsa unei evaluări corecte poate duce la rezultate dezamăgitoare sau chiar la agravarea problemei.

Transplantul de păr la femei, între rezultate spectaculoase și eșecuri dureroase. Avertismentul specialiștilor - Shutterstock

Numărul femeilor care aleg transplantul de păr este în continuă creștere, pe fondul unei mai bune informări cu privire la opțiunile de tratament pentru alopecie.

Potrivit Societății Internaționale de Chirurgie pentru Restaurarea Părului (ISHRS), numărul femeilor care au apelat la această intervenție a crescut cu peste 16% între 2021 și 2024. Cu toate acestea, medicii avertizează că succesul operației depinde în mare măsură de cauza căderii părului și de selectarea atentă a pacientelor.

Experiențele a trei femei, Tracy Kiss, Ay și Sam Evans, arată atât beneficiile, cât și limitele acestei intervenții chirurgicale.

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Tracy Kiss și-a recăpătat încrederea după transplantul de păr făcut în Turcia

Tracy Kiss a început să se intereseze de transplantul de păr în 2011, după ce căutase tratamente pentru iubitul ei, care se confrunta la rândul său cu această problemă.

În cazul ei, căderea părului a început după nașterea celor doi copii, când a observat că pierde cantități tot mai mari de păr. În timp, scalpul a devenit vizibil, iar coafurile au încetat să mai fie doar o alegere estetică și s-au transformat într-o metodă de a ascunde zonele afectate.

Analizele au arătat că avea carențe de fier și de alte vitamine. Înainte de a lua în calcul transplantul, a încercat numeroase tratamente, inclusiv suplimente alimentare, șampoane specializate și injecții cu plasmă bogată în trombocite (PRP), fără rezultate satisfăcătoare.

Kiss descrie acea perioadă drept una extrem de dificilă din punct de vedere psihologic și spune că și-a pierdut încrederea în sine și sentimentul propriei identități.

Inițial, medicii au refuzat să o opereze, motivând că procedura era destinată în principal bărbaților. După 11 ani de documentare și insistențe, a găsit un chirurg dispus să îi accepte cazul.

În 2022, a călătorit în Turcia, unde i-au fost transplantați aproximativ 2.500 de foliculi în zona tâmplelor și a liniei frontale a părului. A fost folosită metoda FUE, prin care foliculii sunt extrași individual din zona donatoare și implantați în regiunile afectate. Recuperarea a fost rapidă, iar rezultatul i-a redat încrederea în sine.

Sam Evans spune că intervenția i-a agravat căderea părului

Pentru Sam Evans, însă, lucrurile nu au mers la fel de bine. După un tratament PRP fără succes, femeia a fost îndrumată către o clinică de transplant din Londra.

Intervenția, pentru care a plătit aproximativ 8.500 de dolari, a durat peste zece ore și, potrivit acesteia, a fost extrem de dureroasă, deoarece anestezia nu și-a făcut complet efectul.

Recuperarea a fost dificilă atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Evans spune că nu a ieșit din casă timp de două săptămâni din cauza aspectului scalpului și că respectarea regulilor stricte de îngrijire i-a provocat stres și insomnii.

Ulterior, a mai avut nevoie de două tratamente. În prezent, consideră că nu era o candidată potrivită pentru transplant, întrucât nu mai avea suficient păr sănătos în zona donatoare.

Mai mult, femeia afirmă că după operație a început să piardă și mai mult păr decât înainte. Acum poartă zilnic peruci și și-a lansat propria afacere în acest domeniu.

Ay, mulțumită de rezultat, dar conștientă că alopecia va continua să evolueze

Ay a avut, în schimb, o experiență pozitivă. Ea a observat că părul i se rărește încă din adolescență. Diagnosticată cu alopecie androgenetică, spune că un eveniment traumatic petrecut la începutul vieții adulte i-a accelerat dramatic căderea părului, pierzând o mare parte din acesta într-o singură săptămână.

Înainte de transplant, Ay a investit bani proveniți dintr-un împrumut pentru studenți în tratamente PRP și programe nutriționale. Ea estimează că a reușit astfel să recupereze aproximativ 60% din densitatea părului.

Totuși, rutina zilnică de ascundere a zonelor afectate cu ajutorul unor fibre speciale pentru păr a determinat-o să caute o soluție permanentă.

În 2024, a mers în Turcia pentru un transplant FUE. Clinica estimase inițial implantarea a 3.500 de foliculi, însă, din cauza densității reduse a părului, au putut fi transplantați doar aproximativ 2.800.

Intervenția a costat în jur de 2.900 de dolari, iar recuperarea a fost suportabilă. La un an după operație, Ay este mulțumită de rezultat, însă recunoaște că efectele ar putea să nu fie permanente, deoarece alopecia androgenetică continuă să evolueze.

Chirurgul plastician Greg Williams, specializat în transplant de păr, explică faptul că tratarea femeilor este mult mai dificilă decât în cazul bărbaților.

Alopecia la femei, influenţată de numeroşi factori

Spre deosebire de alopecia masculină, căderea părului la femei poate fi influențată de numeroși factori, precum modificările hormonale, sarcina, perioada de după naștere, stresul, alimentația sau diferite afecțiuni.

Din acest motiv, spune medicul, transplantul nu reprezintă întotdeauna o soluție definitivă, ci mai degrabă o metodă de diminuare a efectelor bolii, potrivit CNN.

Williams le recomandă persoanelor interesate să verifice dacă medicul este afiliat Societății Internaționale de Chirurgie pentru Restaurarea Părului, organizație care stabilește standarde profesionale și un cod de conduită pentru membrii săi.

Medicul atrage atenția că transplantul de păr se află într-o „zonă gri” între chirurgie și procedurile estetice, iar în multe țări nu există reglementări stricte privind pregătirea celor care efectuează intervențiile.

Din acest motiv, pacientele ar trebui să obțină mai întâi un diagnostic din partea unui specialist și să discute direct cu chirurgul care va efectua operația înainte de a lua o decizie.