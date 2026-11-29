Într-o ședință de Consiliu Local, Abdalla Bashir, consilier local AUR din Pașcani a propus ca autoritățile să rezolve problema câinilor fără stăpân prin "exportarea acestora în alte țări unde se mănâncă". În urma afirmaţiilor acestuia, liderul AUR Iași s-a delimitat de propunerea consilierului, susținând că aceasta nu corespunde cu doctrina și valorille partidului, iar un deputat al formațiunii a cerut excluderea lui Bashir.

Bashir a făcut declarațiile în ședința de vineri a Consiliului Local Pașcani, în cadrul unei dezbateri despre soluțiile pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân.

Primarul Marius Pintilie a explicat că padocul este deja plin, iar autoritățile nu mai au unde să ducă animalele capturate. Acesta a precizat că, deși sute de câini sunt strânși anual de pe străzile orașului, alții continuă să apară, în ciuda banilor cheltuiți pentru aceste acțiuni, potrivit Antena 3 CNN.

"De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mânâncă. Exportăm oi, exportăm vaci", a propus consilierul AUR.

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Reacția conducerii AUR Iași după declarațiile consilierului

Ulterior, Ciprian Paraschiv, președintele organizației județene AUR Iași, a reacționat printr-un comunicat de presă, în urma articolului publicat de Bit24.

"Mă delimitez complet și fără echivoc, în numele Organizației Județene AUR Iași, de declarațiile făcute de medicul Abdalla Bashir, consilier local în cadrul Consiliului Local Pașcani, referitoare la gestionarea animalelor fără stăpân. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru un tratament uman, civilizat și eficient în ceea ce privește protecția animalelor. Astfel de idei nu fac parte sub nicio formă din doctrina și valorile AUR, iar susținerea sau inițierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuție nicio secundă.

În calitate de președinte al Organizației Județene AUR Iași, i-am cerut deja explicații domnului consilier pentru aceste declarații, pe care le consider complet indezirabile. Reiterez cu tărie faptul că un astfel de proiect este exclus și ne delimităm ferm de astfel de poziții. AUR rămâne un susținător constant al politicilor europene de gestionare responsabilă și umană a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân din România", a decarat Ciprian Paraschiv, deputat și Președinte al Organizației Județene AUR Iași.