Panică în Franţa după un val de atacuri în două dintre cele mai mari oraşe ale ţării. La Paris, un bărbat înarmat cu mai multe cuţite a atacat oamenii la întâmplare şi a rănit trei femei. Iar la Lyon, două restaurante au fost luate la ţintă de o persoană cu o armă de foc.

Imaginile şocante au fost filmate la ora prânzului, în apropiere de cartierul Montmartre şi de bulevardul Champs-Elysee. Urmărit de strigătele trecătorilor, un bărbat îmbrăcat în alb traversează strada şi atacă mai multe femei la întâmplare.

"Este vorba despre o persoană care a atacat trei femei cu două cuțite de bucătărie. Din fericire, niciuna dintre femei nu este în pericol de moarte, deși două dintre ele sunt în stare critică. Au suferit răni grave, una lovită în regiunea lombară, iar cealaltă în abdomen", a declarat Laurent Nunez, ministrul de interne al Franţei.

Agresorul a fost oprit de un poliţist aflat în timpul liber şi a fost la un pas să fie linşat de mulţimea furioasă.

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Identitatea bărbatului nu a fost făcută publică, dar presa franceză scrie că el ar avea probleme psihice.

Incidentul vine la o zi după ce un alt individ a speriat un cartier din Lyon. Două restaurante au fost ţinta unui atac armat. O persoană pe o trotinetă electrică a deschis focul cu o armă automată - ambele localuri au fost nimerite de câte trei gloanţe, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit pentru că restaurantele erau închise.