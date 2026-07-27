Accidentele cu trotinete electrice se țin lanț, dar legislația din România bate pasul pe loc. Obligații care nu pot fi sancționate, reguli neclare și zero pregătire pentru cei care urcă în șa. Asta e realitatea de pe stradă. În timp ce numărul victimelor crește, până și industria recunoaște: e nevoie de reguli clare și de educație rutieră pentru cei care apasă pedala.

Le vedem peste tot prin trafic. Dar, odată cu trotinetele elctrice, au crescut și accidentele grave. Legislația, în schimb, a rămas blocată în trecut: obligații care nu pot fi sancționate de polițiști, reguli neclare și zero pregătire pentru cei care urcă în șa. În urmă cu mai puţin de două săptămâni, trei copii se plimbau cu o trotinetă când doi dintre ei au căzut, iar unul a ajuns sub roata unei mașini în mers. Norocul lui a fost că șoferul a reacționat pe loc și a evitat o tragedie.

Experții cer cursuri de legislație rutieră și conducere defensivă

Vârsta minimă pentru o trotinetă electrică este de 14 ani. Între 14 și 16 ani, casca e obligatorie. Iar trotuarul e interzis, cu excepția zonelor special amenajate. "Deplasarea să se facă pe prima bandă de circulaţie, să nu se strecoare printre maşini. Şi bineînteles când ajunge la semafor trebuie să respecte culoare semaforului. Să nu se deplaseze 2 sau 3 persoane o trotinetă", a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră. Numai că, în România, oricine își poate cumpăra o trotinetă super-puternică. Nu există nicio fișă obligatorie de informare la vânzare. Așa că mulți nici nu știu că vehiculele care depășesc 25 km/h sau 1.000 de wați sunt încadrate direct ca mopede. Iar fără permis, înmatriculare și ITP, ieșirea pe drum public devine, pur și simplu, infracțiune.

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"În momentul de fată nu avem nici o reglementare, practic după asta suferim şi noi comercianţi care dorim să luăm atitudine şi din punctul de vânzare să putem să le transmitem clienţilor nostri exact vârsta minimă de utilizare, şi mai mult de atât cadrul legal asigurare dacă este nevie de carnet sau nu", a declarat George Butuc, comerciant trotinete. Marea problemă vine, însă, din atelier. Importurile ieftine, fără verificări europene riguroase, pot transforma o simplă plimbare într-un pericol de incendiu sau chiar de explozie în stradă. "Nu trebuie să le spele cu jetul de apă, să meargă prin plaoie sau prin apă, şi să le depoziteze în spaţii umede", a declarat Iosiv Vasile, proprietar service.

Experții cer cursuri de legislație rutieră și conducere defensivă, o platformă digitală de verificare a RCA-ului și sancțiuni pe măsura realității din teren. "În condiţiile în care tu circuli pe drumurile publice, şi şti că poţi să creezi pagube sau să faci victime este necesar să ai această asigurare. Dacă legea ar fi foarte clară, lucrurile s-ar simplifica foarte mult", a declarat Cristian Ion Popescu, avocat. De la inceputul anului s-a inregistrat o creștere de aproape 20% față de aceeași perioadă din 2025, în accidentele cu trotinete electrice.