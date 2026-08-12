Imagini dramatice surprind momentul în care un bebeluș este salvat de sub dărâmăturile unei clădiri rezidenţiale din orașul Cali, după cutremurul puternic care a lovit vestul Columbiei.

Momentul în care un bebeluș este scos în viață de sub dărâmături, după cutremurul din Columbia - Captură foto X/ @GlobalChannel24

Seismul, cu magnitudinea de 7,4, s-a produs luni și a provocat distrugeri în zonă. În imaginile apărute după cutremur, salvatorii pot fi văzuți în timp ce caută printre resturile clădirii prăbușite.

La un moment dat, aceștia reușesc să scoată de sub dărâmături un bebeluș, într-o intervenție contra cronometru. Copilul este preluat imediat de echipele de salvare și îndepărtat de zona afectată.

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Momentul salvării a fost surprins în imagini și arată amploarea operațiunilor desfășurate după seismul care a zguduit vestul Columbiei. Preşedintele Columbiei, care şi-a început mandatul de cinci zile, trebuie să facă faţă acum unei crize de proporţii. Estimările arată că distrugerile se apropie de un miliard de dolari. Mai multe ţări au anunţat că vor trimite ajutoare, dar acestea vor ajunge greu pentru că şase aeroporturi au fost serios avariate.