Cum să nu vorbim despre el şi cum să nu ne mândrim cu el? David Popovici a reuşit, din nou, fără emoţii, să ajungă unde îi este locul: în lupta pentru aur, la Paris, într-o nouă finală europeană. Dacă pentru noi 46 de secunde şi 72 de sutimi de secundă nu înseamnă cine ştie ce, pentru el au însemnat cel mai bun timp al anului şi un nou record. Ce înseamnă această performanţă şi cum se pregăteşte David pentru marea finală din această seară.

David Popovici a reușit ieri cel mai bun timp din semifinale, iar performanța reprezintă în același timp și un nou record pentru proba de 100 de metri liber.

Finala este programată astăzi de la ora 19.50, ora României. La europenele de la Paris, David Popovici participă la două probe, 100 şi 200 metri liber. România este reprezentată la această ediție a campionatului european de 11 înotători români.

Pentru David Popovici, obiectivul este clar, câștigarea unui nou titlu european, așa cum s-a întâmplat și în 2022 la Paris sau în 2024 la Belgrad.

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"A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuşi, la ce îmi stă minte acum e pe refacere, mâncare, odihnă şi pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele", a spus Popovici, potrivit gsp.ro.

Cel mai bun timp al semifinalelor

Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul 46.72, record al competiţiei. Este cel mai bun timp al semifinalelor şi a 4-a performanţă din toate timpurile pe această distanţă .

Rusul Egor Kornev a ocupat locul trei per total în semifinale, cu timpul 47.27. Al doilea timp a fost înregistrat de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47.26). În serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, de asemenea cel mai bun al fazei respective.

David Popovici deţine două titluri europene consecutive la 100 m liber, obţinute la Roma 2022 şi la Belgrad 2024, precum şi recordul competiţiei, reuşit la Roma, 46.86 secunde. Recordul mondial îi aparţine din 2024 chinezului Pan Zhanle.