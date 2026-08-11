Dezastru în Columbia! Cutremurul puternic a lăsat în urmă cel puţin 224 de morţi, peste 600 de răniţi şi 1.600 de clădiri distruse: spitale, blocuri şi catedrale istorice. Imagini care te pot afecta emoţional arată cum şi-au găsit sfârşitul familii întregi, dar acum este rândul salvărilor miraculose. Militarii au scos de sub ruine bebeluşi şi gravide care nu mai rezistau mult sub ruine.

Oameni care abia se ţin pe picioare, zguduiţi de cutremurul violent care a durat două minute, clădiri care se prăbuşesc în nori de praf şi strigăte disperate. Cel mai violent seism din ultimii 25 de ani din Columbia a avut 7,4 pe Richter şi a lovit regiunea Choco din vestul ţării la o oră când străzile erau pline de localnici. Mulţi oameni au murit în timp ce îşi căutau salvarea, zdrobiţi de clădirile rupte de seism. Cei mai norocoşi au izbutit să scape, însă au privit deznădăjduiţi cum locuinţele lor se fac bucăţi.

Un bebeluş a fost scos în viaţă de sub dărâmături după ore întregi de săpat

Situaţia răniţilor este dramatică. În Cali, al treilea oraş ca mărime, un spital universitar s-a prăbuşit, iar alte spitale din zonă sunt supraaglomerate. Cel mai afectat este Pereira, motorul economic și turistic al regiunii Risaralda, mare producătoare de cafea. Cel puţin 60 de oameni au murit acolo, iar sute de clădiri au fost distruse sau avariate grav. La peste 300 de kilometri distanţă, în capitala Bogota, zeci de muncitori aflaţi pe o clădire în construcţie şi-au făcut ultima rugăciune, convinşi că nu vor supravieţui. Mii de militari, pompieri şi voluntari caută supravieţuitori de peste 24 de ore sub tonele de moloz.

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În mijlocul dezastrului există, însă, şi veşti bune. Un bebeluş a fost scos în viaţă de sub dărâmături după ore întregi de săpat. Preşedintele Columbiei, care şi-a început mandatul de patru zile, trebuie să facă faţă acum unei crize de proporţii. Estimările arată că distrugerile se apropie de un miliard de dolari. Mai multe ţări au anunţat că vor trimite ajutoare, dar acestea vor ajunge greu pentru că şase aeroporturi au fost serios avariate. Shakira, diva columbiană care se mândreşte cu originea ei, a transmis un mesaj de condoleanţe pentru toate familiile care suferă. Karol G, Maluma ori J Balvin, toţi cu origini columbiene, i-au urmat exemplul - vor face donaţii pentru sinistraţi.