De astăzi, revine canicula. Dar ce facem cu cei mici? La propriu ce facem, pentru că, evident, nu putem să îi ţinem toată ziua în casă, dar parcă nici nu putem ieşi în mijlocul zilei la plimbare, când arde cimentul. Între ecrane, ateliere și locuri răcoroase, provocarea cea mare este să găsim activităţi care să-i țină pe cei mici ocupați, dar, cel mai important, fără să le pună sănătatea în pericol.

Părinte: Ce vrei să faci? Să citeşti?

Copil: Nu!

Părinte: Să faci exerciţii?

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Copil: Nu!

Ce activităţi pot face copii, feriţi de caniculă

Este coșmarul oricărui părinte, dar și al copiilor. Plictiseala din zilele în care canicula e la putere. Cum nu vrem să dăm banii în stânga-dreapta, apare întrebarea: ce faci cu copilul când e prea cald să ieși afară?

"Venim în parc, încercăm să-i stimulăm cu joculeţe indoor, încercăm să nu ieşim totuşi în orele în care indexul UV este foarte ridicat. Este foarte greu, într-adevăr, dacă nu ieşim dimineaţa la prima oră, mai târziu nu mai avem nicio şansă", spun oamenii.

În zilele caniculare, când temperaturile indicate de termometre sunt de 34-35 de grade Celsius, cele resimţite în parc sunt de peste 40. Este greu şi să respiri aici, cu atât mai mult să te joci, iar dacă vine vorba de temperatura de pe topogan, este de 47,6 grade Celsius. Cum ar putea un copil să se joace?

Copil: Mă joc.

Reporter: Cu ce?

Copil: Cu Teddy.

Reporter: Cu ursuleţul?

Copil: Da

Soluții sunt, dar este nevoie de mult timp, răbdare și implicare.

"Spre exemplu, pot să desfăşoare multe activităţi: jocuri de societate, modelaj, dans, muzică. Nu avem nevoie să-i dăm non-stop activităţi copilului să nu se plictisească, căci plictiseala poate să ducă la o zonă de creativitate", explică Cristian Grigore, psiholog.

"Trebuie să ieşim cu ei, să-i scoatem, nu putem să-i ţinem numai în casă o oră, două, unde mergem? Poate la un film, la o îngheţată şi acestea costă, costă foarte mult", spune un părinte.

Specialiştii recomandă părinţilor să nu uite, totuşi că orice ieșire pe timp de caniculă vine la pachet cu riscuri. Aşadar, nu uitaţi de hidratare.