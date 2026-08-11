Rusia desfășoară mai rapid decât se credea o versiune proprie a sistemului de internet prin satelit Starlink, a afirmat general-maiorul ucrainean Vadim Skibițkii, citat marți de Reuters dintr-un interviu acordat agenției RBC-Ucraina.

Ucraina susţine că Rusia desfăşoară o reţea de sateliţi ca Starlink: "Surprinzător de rapid" - Profimedia / imagine ilustrativă

Rețeaua Starlink a companiei SpaceX conduse de magnatul Elon Musk acoperă Ucraina, dar nu și Rusia. Ucrainenii au obținut cu ajutorul ei un avantaj important în operațiunile cu drone și în comunicațiile pe câmpul de luptă. Forțele ruse au folosit terminale Starlink obținute de pe piețe semilegale până anul acesta, când Kievul a convins SpaceX să dezactiveze dispozitivele respective, ceea ce a contribuit la schimbarea echilibrului pe front în favoarea Ucrainei.

Sistemul funcționează în prezent cu intermitențe, doar când unul din sateliți survolează teritoriul ucrainean

Skibițkii, adjunct al comandantului serviciului ucrainean de informații militare (DIU) a declarat că Rusia dispune în prezent de 16 sateliți în sistemul Rassvet. "Au început deja să îi lanseze mult mai rapid decât era planificat initial", a spus el. Sistemul funcționează în prezent cu intermitențe, doar când unul din sateliți survolează teritoriul ucrainean, a precizat generalul. El a avertizat însă că Rusia intenționează să creeze până în 2027 o constelație de 292 de sateliți și să crească numărul acestora la 924 până în 2035. "Odată ce Rusia desfășoară o constelație completă de sateliți, sistemul va funcționa ca Starlink. Deja sunt în curs discuții despre modul de contracarare", a arătat Skibițkii.

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Rusia lovește Ucraina cu o serie de rachete supersonice, în timp ce ucrainenii și-au epuizat stocul de rachete interceptoare. Potrivit lui Skibițki, Moscova și-a îndeplinit deja planul de producție a rachetelor Zircon (Țirkon) și Oniks pe 2026 în primele șapte luni ale anului și își va depăși obiectivele cu 10-20%. În același timp, industria ucraineană de rachete balistice, aflată abia la începuturi, a devenit o țintă prioritară pentru atacurile rusești.

Generalul a adăugat că stocurile de rachete balistice Iskander-M ale Rusiei, principala armă din arsenalul supersonic, sunt estimate la circa 130 de bucăți, din care 65 produse în iulie.