Patru bărbaţi au fost înjunghiaţi de o femeie în Covent Garden, Londra. Suspecta, arestată

O femeie a fost arestată, după ce mai multe persoane au fost înjunghiate în Covent Garden, în centrul Londrei, a anunțat Poliția Metropolitană.

Serviciile de urgență în apropierea locului incidentului de pe strada Endell din Covent Garden, centrul Londrei, după ce patru bărbați au fost înjunghiați - Profimedia

Serviciul de Ambulanță din Londra a declarat că a fost chemat la fața locului la ora locală 12:29. „Am trimis un echipaj de ambulanță, un paramedic într-o mașină de intervenție rapidă și un ofițer de intervenție în caz de incident”, a declarat un purtător de cuvânt.

Patru bărbaţi înjunghiaţi

La faţa locului a fost trimisă şi Ambulanţa aeriană. „Am tratat patru pacienți la fața locului și i-am dus pe toți la un centru important de traumatologie”, mai spune oficialul, potrivit SkyNews.

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Principalul suspect este o femeie în vârstă de 47 de ani. Patru bărbați, în vârstă de 34, 39, 42 și 52 de ani, au fost găsiți cu răni de înjunghiere și evaluați la fața locului, spune Poliţia Metropolitană.

Femeia a fost arestată sub suspiciunea de deținere de armă ofensivă și agresiune.