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Alertă pe plajă la Mamaia: posibile rămăşite de dronă lângă mal. Probele au fost ridicate de SRI

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Cristina Niță | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.08.2026, 16:32 | Modificat la 05.08.2026, 17:21

Este alertă pe o plajă din Mamaia. Un obiect necunoscut, despre care se crede că ar putea fi resturi de dronă, a fost semnalat pe plaja Crowne Plaza, în urmă cu puțin timp.

Polițiștii au împrejumuit zona și au interzis accestul turiștilor. SRI a ridicat rămăşiţele şi a plecat rapid de la faţa locului. 

Adrian Picoiu, prefectul judeţului Constanţa, a confirmat că este vorba de o dronă, dar nu se ştie dacă militară sau civilă. Nu avea explozibil pe ea.

"Acestea  au fost găsite fără elemente pirotehnice și nu prezintă nici un pericol. A fost preluată de către Garda de Coastă și a fost deschis dosar penal de către PCA”, a spus prefectul. 

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Cristina Niță
Cristina Niță
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