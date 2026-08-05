Alertă pe plajă la Mamaia: posibile rămăşite de dronă lângă mal. Probele au fost ridicate de SRI
Este alertă pe o plajă din Mamaia. Un obiect necunoscut, despre care se crede că ar putea fi resturi de dronă, a fost semnalat pe plaja Crowne Plaza, în urmă cu puțin timp.
Polițiștii au împrejumuit zona și au interzis accestul turiștilor. SRI a ridicat rămăşiţele şi a plecat rapid de la faţa locului.
Adrian Picoiu, prefectul judeţului Constanţa, a confirmat că este vorba de o dronă, dar nu se ştie dacă militară sau civilă. Nu avea explozibil pe ea.
"Acestea au fost găsite fără elemente pirotehnice și nu prezintă nici un pericol. A fost preluată de către Garda de Coastă și a fost deschis dosar penal de către PCA”, a spus prefectul.
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