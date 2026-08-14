Producătorii de îngheţată îşi regândesc ofertele în funcţie de noile obiceiuri de consum, punând accent pe produse cu mai multe proteine, mai puţine calorii, porţii reduse şi ingrediente mai simple. Schimbarea vine pe fondul popularităţii medicamentelor GLP-1 pentru slăbit şi al interesului tot mai mare pentru o alimentaţie sănătoasă, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Cum schimbă medicamentele de slăbit industria îngheţatei. Producătorii renunţă la unele ingrediente - Profimedia

În SUA, volumul vânzărilor de îngheţată a scăzut cu 1,5% în ritm anual până la 13 iunie, potrivit NielsenIQ. În acelaşi timp, cercetările Boston Consulting Group arată că persoanele care utilizează medicamente GLP-1 şi-au redus consumul de produse congelate de tip desert cu cel puţin 10%.

Consumatorii caută îngheţată cu ingrediente mai simple

Producătorii nu cred însă că oamenii vor renunţa la îngheţată, ci că vor căuta variante pe care le percep drept mai sănătoase. The Magnum Ice Cream Company, proprietarul unor mărci precum Magnum şi Ben & Jerry's, îşi accelerează dezvoltarea produselor orientate către segmentul de wellness. Compania indică succesul mărcii de iaurt grecesc congelat Yasso, care a înregistrat o creştere anuală medie de aproximativ 20% în ultimii cinci ani. Produse precum Breyers CarbSmart şi Popsicle Sugar-Free sunt, de asemenea, populare în rândul consumatorilor care utilizează GLP-1.

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În total, mărcile grupului reprezintă aproximativ 26% din piaţa americană de 2,2 miliarde de dolari a îngheţatei funcţionale şi orientate spre wellness.

Ferrero, proprietarul Blue Bunny, spune la rândul său că există o cerere puternică pentru Mini Swirls, produse cu 150 de calorii. Compania reformulează şi unele reţete pentru a elimina siropul de porumb cu conţinut ridicat de fructoză, precum şi coloranţii şi aromele artificiale.

Medicamentele GLP-1 schimbă obiceiurile de consum

Aproximativ 16 milioane de americani folosesc în prezent medicamente GLP-1, potrivit Boston Consulting Group, iar numărul lor este aşteptat să crească semnificativ până la sfârşitul deceniului. Schimbarea determină numeroase companii alimentare să-şi adapteze produsele, pe măsură ce consumatorii caută mai multe proteine şi fibre şi acordă o atenţie mai mare valorii nutriţionale.

Marca Halo Top, deţinută de Ferrero şi poziţionată ca alternativă cu mai puţine calorii la îngheţata tradiţională, a înregistrat o creştere procentuală de două cifre a vânzărilor în ultimii doi ani, comparativ cu aproximativ 2,5% pentru piaţa în ansamblu.

Gustul, criteriul decisiv pentru consumatori

Tendinţa nu este limitată la Statele Unite. Producătorul european Glacier observă o cerere mai mare pentru porţii mici, produse premium şi îngheţate cu mai puţine calorii. Companiile avertizează însă că transformarea îngheţatei într-un produs mai sănătos nu poate veni în detrimentul gustului.

"Dacă iei GLP-1 şi urmează să mănânci ceva ca răsfăţ, vrei să fie ceva cu adevărat extraordinar", a declarat Matt Frost, director executiv al Glacier.

Pentru producători, provocarea este astfel să păstreze caracterul de răsfăţ al îngheţatei, dar să-l combine cu beneficiile nutriţionale pe care un număr tot mai mare de consumatori le caută.