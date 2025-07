Numele lui Trump apare în dosarele Epstein. De ce nu vor fi publicate documentele despre miliardarul pedofil

Procurorul general al SUA l-a informat pe Donald Trump, în luna mai, că numele său apare menţionat în dosarele Epstein, alături de multe alte personalități, relatează miercuri The Wall Street Journal și The New York Times. Prezența numelor într-un astfel de dosar nu înseamnă neapărat comiterea vreunei fapte ilegale. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că administrația nu neagă că numele lui Trump figurează în documente legate de Jeffrey Epstein, miliardarul pedofil care a fost prieten cu actualul preşedinte american.