Donald Trump, președintele SUA, a afirmat duminică, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, Florida, că s-au înregistrat progrese importante în direcția încheierii conflictului, potrivit News.ro.

Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Lucrurile merg foarte bine, dar rămân două probleme "spinoase" - Profimedia

Donald Trump a început declaraţia de presă de la final prin a enumera liderii europeni cu care el şi Volodimir Zelenski au discutat. Printre aceştia se numără liderii Regatului Unit, Franţei, Italiei, Germaniei, Finlandei, Poloniei şi Norvegiei, precum şi şefii Uniunii Europene.

"Am considerat că este oportun să discutăm cu ei, iar întâlnirea noastră a fost excelentă. Am acoperit, după cum ar spune unii, 95 %; nu ştiu exact ce procent, dar am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război", a spus Trump, potrivit Sky News.

Întrebat de jurnalişti despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump a răspuns: "Cred că lucrurile merg foarte bine. Am putea fi foarte aproape sau ar putea rămâne una sau două probleme spinoase, foarte dificile. Dar cred că lucrurile merg foarte bine. Am făcut multe progrese astăzi, dar, de fapt, le-am făcut în ultima lună. Nu este vorba de un acord de o zi. Sunt lucruri foarte complicate."

Articolul continuă după reclamă

Întrebat ce probleme spinoase rămân nerezolvate, Trump spune: "Cred că pământul despre care vorbiţi, o parte din acel pământ a fost luată. O parte din aceste terenuri sunt poate disponibile, dar ar putea fi preluate în următoarele luni, aşa că ar fi mai bine să încheiaţi un acord."

Reamintim că Rusia doreşte să preia controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei ca condiţie pentru încheierea războiului, în ciuda faptului că nu controlează întreaga zonă. Ucraina a exclus acceptarea acestei condiţii.

Cât timp va dura până se va încheia acest război? a mai fost întrebat Trump de jurnalişti la Mar-a-Lago. Trump a răspuns că s-ar putea încheia în "câteva săptămâni", dar este posibil ca acest lucru să nu se întâmple. "În câteva săptămâni vom şti cum stau lucrurile", a spus liderul de la Casa Albă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰