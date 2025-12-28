Antena Meniu Search
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani

Brigitte Bardot, considerată de mulți "cea mai frumoasă femeie a secolului XX", a murit la vârsta de 91 de ani. Actriță emblematică pentru cinematografia franceză, Bardot s-a retras din lumea filmului în 1973, după o carieră strălucită în care a captivat publicul cu farmecul și energia ei.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 11:53
După ce și-a încheiat cariera cinematografică, Brigitte Bardot și-a dedicat întreaga energie luptei pentru drepturile animalelor, devenind o figură de referință în acest domeniu. Implicarea ei a atras atât admiratori, cât și critici, însă curajul de a-și susține convingerile a rămas o constantă a vieții sale.

În 2010, Bardot a fost omagiată printr-o expoziție amplă dedicată vieții și carierei sale la Musée des Années Trente din Boulogne-Billancourt. Curatorii Henry-Jean Servat și Tristan Duval au prezentat publicului atât momente din cariera sa de actriță, cât și secțiuni dedicate activismului său pentru animale, incluzând lupta împotriva uciderii puilor de foci și activitatea Fondation Brigitte Bardot.

Expoziția a fost atât de apreciată încât a trebuit prelungită și a atras nu doar admiratorii generației ei, ci și tineri din întreaga lume dornici să descopere legenda în toată splendoarea ei.

Brigitte Bardot rămâne în memoria colectivă nu doar ca o stea a cinematografiei, ci și ca o voce neobosită pentru cei fără voce - animalele. 

