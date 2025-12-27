A început şi tradiţionala aglomeraţie de pe Valea Prahovei. S-au pierdut ore în ambuteiaje, între staţiuni, pentru şoferii care au plecat la pânz spre case. Poliţiştii au încercat să dirijeze traficul, dar au fost şi ei depăşiţi de balamucul de pe DN1.

Mai mult s-a stat pe Valea Prahovei decât s-a mers. Drumul a fost un chin. Mulţi şoferi au renunţat să mai plece spre case şi au făcut cale întoarsă pentru a nu pierde o zi întreagă în trafic.

"Aşa arată sfârşitul vacanţei de Crăciun în judeţele Braşov şi Prahova pe multe dintre şosele circulate de turişti în această perioadă. Noi suntem pe Drumul Naţional 1, la intersecţia cu Drumul Naţional 73A, suntem la ieşire din Predeal către Azuga şi aici sunt foarte, foarte mulţi şoferi care aşteaptă în trafic ore întregi.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Cum se circulă? Ca la balamuc! Este o aglomeraţie de nedescris. De la Predeal până la Buşteni, două ore. Şi în mod normal ar trebui să faci 14-15 minute.", a spus un şofer.

Sunt 12 kilometri în ritm de melc. Poliţiştii nu au făcut faţă dirijării ambuteiajelor, iar aglomeraţia s-a prelunit în restul staţiunilor montane.

"E bară la bară, nu vedeţi ce se întâmplă? Până se va face autostrada, probabil că niciodată, ocolitoarea probabil că peste vreo 3 ani, tot aşa se va circula.", a adăugat un alt bărbat.

"Suntem pe Drumul Naţional 1, circulăm pe sensul de mers de la Sinaia către Predeal. Am constat că şi la noi se circulă greu, însă pe celălalt sens, pe aşa numitul sens de coborâre de la munte, practic se stă la această oră.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Ultimul hop pentru turişti a fost Comarnic - Cornu, alţi 12 kilometri în care s-a pierdut o oră la prânz.

"Dezastru! Aşa o să fie. Mai ales data de 2 e cea mai critică de ani de zile. Pleacă cei care sunt de Revelion, vin alţii. Tot timpul e aici balamuc.", a mai spus un şofer.

Dacă vă pregătiţi să sărbătoriţi Revelionul pe Valea Prahovei, experţii vă recomandă să aruncaţi un ochi pe aplicaţiile de trafic.

