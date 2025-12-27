Calea ferată Transsiberiană leagă Rusia, Mongolia și China în 7 zile. Cel mai lung tren din lume parcurge 9.258 km și traversează 8 fusuri orare, informează publicaţia internaţională Express.

Trenul care traversează 3 țări și 8 fusuri orare, cea mai lungă rută feroviară din lume - Sursa: Profimedia

Potrivit Express, Calea ferată Transsiberiană din Rusia este cea mai lungă călătorie feroviară din lume. Trenul traversează trei țări și două continente, ducând turiștii în unele dintre cele mai îndepărtate regiuni ale lumii.

Trenul Transsiberian leagă Rusia, Mongolia și China

Călătoria non-stop traversează opt fusuri orare, iar ruta originală leagă Moscova de Vladivostok și durează șapte zile. În total, trenul acoperă 9.258 km, oferind peisaje spectaculoase și o experienţă de neuitat.

Articolul continuă după reclamă

Există mai multe variante de călătorie cu trenul Transsiberian. Ruta transmanciuriană leagă Moscova de Beijing și durează aproximativ șase zile. O altă opțiune este călătoria până la Ulan-Bator, care se întinde pe parcursul a aproximativ cinci zile. Cea mai scurtă variantă este ruta transmongolă, de la Moscova la Beijing, cu traversare prin Mongolia, însă și aceasta rămâne o aventură de mai multe zile.

Biletele încep de la 120 de dolari

Prețurile biletelor încep de la aproximativ 120 de dolari pentru clasa standard, iar la clasa întâi ajung până la 1.000 de dolari.

Trenul oferă turiștilor posibilitatea de a călători prin peisaje spectaculoase și de a trăi o experiență unică în viață.

Trenurile regulate transsiberiene sunt utilizate în principal de localnici pentru naveta zilnică, fiind o modalitate excelentă de a întâlni oameni autentici și de a simți sufletul pur al țării.

Calea ferată a atras mulți călători care doreau să vadă miracolul ingineriei și să experimenteze modul particular de călătorie. Rusia văzută din tren este fascinantă și oferă priveliști memorabile pe întreaga durată a călătoriei.

