Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră

Pericolul extrem continuă la munte. Viscolul de cod roşu este valabil şi azi pe crestele înalte - până la ora 10. Vântul continuă să bată cu peste 120 de kilometri pe oră, iar la Rânca, în plin sezon turistic, nu se mai poate urca în staţiune. În paralel, este în vigoare şi un cod galben de vreme rea în aproape toată ţara. La mare, porturile sunt închise, iar la mal s-au format maluri înalte din cauza vântului puternic.

Meteorologii avertizează că iarna își arată colții în ultimele zile din an. Începând cu 28 decembrie, ora 10:00, și până în 29 decembrie, ora 10:00, o avertizare meteo de cod galben și cod roșu este în vigoare pentru mare parte din țară, iar mai ales pentru regiunile montane.

Cod galben de ninsori și viscol în mare parte din țară

În intervalul menționat inițial, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane vor fi afectate de ninsoare viscolită, iar vântul puternic va reduce vizibilitatea sub 100 de metri. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar stratul de zăpadă proaspăt depus va fi:

3-8 cm în zonele joase și de deal

10-20 cm în Carpații Orientali și Meridionali

În regiunile de Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, intensificările de vânt de 50-70 km/h vor crea, de asemenea, condiții de viscol și troiene.

Cod roșu în zona de munte

În aceeași perioadă, meteorologii au emis și un cod roșu pentru zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri. Aici, vântul va bate cu peste 120 km/h, viscolind puternic zăpada și scăzând vizibilitatea aproape de zero. Aceste fenomene fac ca drumețiile și activitățile în aer liber să fie extrem de periculoase.

Meteorologii au actualizat prognoza cu un nou cod galben valabil pe 29 decembrie, între 10:00 și 23:00, pentru:

Moldova și Dobrogea

Sudul și vestul Olteniei

Sud‑estul Transilvaniei

Carpații Meridionali și de Curbură

Vântul va continua să se intensifice, cu rafale de 60-85 km/h la munte, iar la altitudini mai mari de 1700 m va persista viscolul și vizibilitatea redusă, cu rafale de până la 90-120 km/h.

Pe arii restrânse în restul teritoriului, intensificările vântului vor atinge 40-45 km/h, ceea ce poate genera senzație puternică de frig și disconfort pe timpul deplasărilor.

Autoritățile și meteorologii recomandă:

Evitarea deplasărilor montane pe durata codului roșu și galben;

Dacă este necesar să călătorești, echiparea autoturismelor cu lanțuri antiderapante și anvelope de iarnă;

Urmărirea la zi a evoluției vremii, deoarece fenomenele pot fi actualizate sau pot apărea avertizări nowcasting;

Conducătorii auto să adapteze viteza pe drumurile afectate de ninsoare și vânt puternic.

Vreme extremă în România

Viscolul puternic le-a dat bătăi de cap şoferilor din Suceava, judeţ aflat sub cod galben de viscol până astăzi la ora 23. Un camion a derapat, iar două autoturisme s-au ciocnit din cauza condiţiilor extreme de pe şosele.

Meteorologii au emis ieri şi un cod roşu de viscol valabil până astăzi la ora 10. Vizate sunt zonele cu altitudini de peste 1.700 de metri. Aici sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic de peste 120 km/h.

"Acest cod este în vigoare până mâine dimineaţă, la ora 10:00. De asemenea > vânt puternic şi ninsori viscolite sunt şi în Moldova şi Transilvania, zone aflate sub cod portocaliu, iar restul ţării, cu excepţia extremităţii de vest se confruntă cu vânt intens, cu rafale ce pot ajunge şi până la 70 de kilometri pe oră", spune Simona Căpşună, meteorolog.

Viscolul a gonit turiştii din Rânca. În staţiune nu se mai poate urca, iar cine vrea să coboare se bazează pe plugurile drumarilor, care le eliberează calea. Tot în Gorj, un cabinet medical al Salvamontului, amplasat pe Muntele Păpuşa şi protejat de un container metalic, a fost făcut bucăţi de rafale.

În Neamţ, salvamontiştii au intervenit după ce un turist a alunecat şi şi-a rupt piciorul, iar patru persoane, turişti din Republica Moldova, au rămas blocate în zona montană a judeţului Argeş. Salvamontiştii le cer turiştilor să fie responsabili.

"Viteza vântului poate să ajungă până la 140 de kilometri pe oră, este un vânt tăios, persoanele pot să se piardă, poate să apară hipotermia dacă echipamentul nu este adecvat şi în orice moment poate să se întâmple un eveniment tragic", spune Sebastian Marinescu, director Salvamont Salvespeo Braşov.

Probleme au fost şi în oraşe. În Botoşani, circulaţia pe o stradă a fost blocată după ce mai mulţi copaci au fost doborâţi de vânt, iar un stâlp de electrcitate a fost avariat. În Drobeta Turnu Severin a fost nevoie de intervenţia pompierilor după ce acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt, iar o bucată a căzut pe o mașină.

Şase localităţi din judeţul Cluj au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo, iar pe litoral vântul suflă la rafală cu până la 70 de kilometri pe oră, este motivul pentru care toate porturile la Marea Neagră sunt închise. Manevrele pentru navele maritime şi fluviale au fost suspendate. Vântul va sufla cu putere până mâine seară, apoi se va mai domoli. Însă pe coastă şi în Delta Dunării, la rafală va atinge 50 de kilometri pe oră.

Astăzi, vântul mai scade puţin în intensitate, dar Moldova, Dobrogea, Oltenia şi zona montană din sud rămân sub atenţionare cod galben. Vântul va aduce probleme şi de Anul Nou. În Ardeal şi la munte va ninge, iar în sudul şi în estul ţării, rafalele de 30 - 40 de kilometri pe oră vor accentua senzaţia de frig.

