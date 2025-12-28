Antena Meniu Search
Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce au intrat în coliziune. Unul dintre piloţi a murit

Două elicoptere s-au prăbușit, duminică, în New Jersey, în ceea ce autoritățile federale spun că a fost o coliziune în aer. O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită grav.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 21:37
O persoană a murit și alta este rănită grav după ce două elicoptere s-au prăbușit duminică, în Hammonton, New Jersey, în urma unei coliziuni în aer.

Potrivit CNN, poliția a primit apeluri în cursul dimineții de duminică în legătură cu un "accident aviatic între două elicoptere", ambele aeronave prăbușindu-se. În urma impactului, unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări, potrivit unui purtător de cuvânt al administrației municipale din Hammonton.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a descris accidentul ca fiind o coliziune în aer între un elicopter Enstrom F-28A și un elicopter Enstrom 280C deasupra aeroportului municipal Hammonton. La bordul fiecărei aeronave se aflau doar piloții.

FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au fost notificate și vor investiga accidentul.

