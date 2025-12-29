Antena Meniu Search
Video Accident cumplit în Pasajul Unirii din Bucureşti. O maşină s-a izbit puternic de unul dintre pereţi

Accident cumplit în Pasajul Unirii din Capitală, unde o maşină scăpată de sub control s-a izbit puternic de unul dintre pereţi.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 08:24

Totul a fost surprins de camera de bord a altui şofer.

În imagini se observă cum conducătorul auto schimbă banda pe linie continuă, taie calea şoferului din spate şi, într-o fracţiune de secundă, intră în plin în peretele din subteran. În urma impactului violent, autoturismul se răstoarnă pe carosabil, dar, culmea, revine imediat pe roţi.

