Trump spune că negocierile sunt în faza lor finală: Vor fi garanţii de securitate. Europenii vor fi implicaţi

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a primit duminică pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida. Cei doi discută despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 21:25
Cei doi lideri şi-au strâns mâinile şi au răspuns întrebărilor presei înainte de a intra în reşedinţa din Mar-a-Lago unde au loc discuţiile.

"Vor exista garanţii de securitate. Vor fi puternice. Şi ţările europene vor fi implicate", a afirmat Trump, citat de AFP.

"Nu am dată limită. Ştiţi care este data mea limită? Să pun capăt războiului", a adăugat el, declarând că negocierile sunt "în faza lor finală" şi că Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin sunt amândoi "serioşi" în ce priveşte planul de pace.

Trump va discuta din nou cu Putin după întrevederea cu Zelenski

Trump a adăugat că îl va contacta din nou pe Putin după întrevederea cu Zelenski, spunând că 'vom continua negocierile'. Preşedintele american şi cel rus au avut deja o convorbire telefonică puţin mai devreme.

Trump şi Zelenski se întâlnesc în Florida pentru a discuta despre cea mai recentă versiune a planului de pace, fiind aşteptaţi să abordeze posibile aranjamente de încetare a focului, o propunere de zonă demilitarizată, managementul centrale nucleare Zaporojia, controlul teritorial în Donbas şi garanţii de securitate.

