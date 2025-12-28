Cod roșu de viscol în mai multe regiuni. Rafele de peste 120 km/h, mai multe drumuri restricționate

Vreme extremă în zonele montane din România. A fost emis cod roșu de viscol, vântul bate cu peste 120 km/h. În Argeș, Vâlcea și Gorj, drumurile spre stațiuni au fost restricționate, iar autoritățile îi avertizează pe turiști să nu se aventureze pe munte.

Vremea severă face ravagii în zonele montane ale României. De duminică dimineață, 28 decembrie 2025, a intrat în vigoare o avertizare cod roșu de viscol pentru Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1700 m altitudine. Rafinamentul zăpezii viscolite, vântul ce atinge peste 120 km/h și temperaturile negative creează un tablou periculos în județele Argeș, Vâlcea și Gorj. Autoritățile au intervenit cu filtre rutiere, echipaje de poliție și utilaje de deszăpezire, în timp ce turiștii sunt sfătuiți să evite complet deplasările pe munte.

Viscol extrem în Argeș: vântul a atins 128 km/h la Capra

În zona montană Capra, din județul Argeș, vântul a suflat la rafală cu o viteză de 128 km/h, iar temperaturile au coborât la -4 grade Celsius. Din cauza condițiilor severe, zăpada este viscolită, vizibilitatea este foarte scăzută, iar accesul în zonă devine periculos.

Salvamontiștii din Argeș sunt în alertă și atrag atenția turiștilor să nu se aventureze pe trasee montane, întrucât riscul de accident sau izolare este extrem de ridicat.

La Voina, o altă zonă montană din județ, se înregistrează viscol intens. Stațiunea montană este sub incidența codului roșu, iar vântul puternic determină antrenarea zăpezii pe carosabil și formarea de suluri periculoase, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

În județul Gorj, autoritățile au instituit, începând cu ora 08:30, un filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C, drumul care duce spre stațiunea montană Rânca. Poliția permite accesul doar autovehiculelor cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante, în încercarea de a preveni blocajele sau accidentele.

Vâlcea: drum închis temporar spre stațiunea Vârful Romani

IPJ Vâlcea a anunțat că, în contextul condițiilor meteorologice severe, drumul de acces către stațiunea Vârful Romani, din orașul Horezu, a fost închis temporar. Măsura a fost luată în colaborare cu Primăria Horezu și se aplică pe strada Lungă, între Păstrăvărie și zona turistică.

Trei echipaje de deszăpezire și un echipaj de poliție acționează în zonă pentru a asigura aplicarea restricțiilor și siguranța participanților la trafic. Până la această oră, autoritățile precizează că nu s-au înregistrat persoane sau vehicule blocate, însă avertizează că drumul va rămâne închis până la îmbunătățirea vremii.

Cod roșu de viscol, emis de ANM

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu este valabil în intervalul 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00 și vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri.

În aceste regiuni sunt așteptate ninsori însoțite de vânt extrem de puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h, ceea ce duce la scăderea vizibilității până aproape de zero. Stratul de zăpadă va continua să se depună, accentuând riscurile de deplasare.

Autoritățile din toate județele afectate transmit mesaje de avertizare pentru turiști și locuitori din zonele montane:

Evitați deplasările pe munte, inclusiv pe trasee marcate.

Nu porniți la drum fără echiparea completă a autovehiculelor (tracțiune integrală, lanțuri, combustibil, alimente, pături).

Respectați indicațiile poliției și ale autorităților locale în zonele cu restricții.

Verificați permanent actualizările meteo și informațiile rutiere.

