Reduceri nu sunt doar în magazine, ci şi la petrecerile de Revelion. Localurile încearcă să vândă bilete, pe ultima sută de metri, bilete care în anii trecuţi erau deja epuizate. Distracţia din Noaptea dintre Ani costă în funcţie de meniu sau de spectacolul oferit, iar discounturile sunt generoase.

de Mădălina Chiţac

la 27.12.2025 , 14:40

"Au mai rămas doar câteva zile până când vom trece în noul an, așa că pregătirile pentru petrecerile de Revelion sunt pe ultima sută de metri. Mai sunt încă locuri disponibile la multe localuri, așa că aveți de unde alege.", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator

Se organizează petreceri și în diverse locuri, spre exemplu, în București va fi organizat Revelion pe anul național. Aici prețurile variază între 400 și 750 de lei. În funcție de pachetul pe care îl alegem, cei care vor veni aici vor avea parte de muzică live, sunt mai multe concerte programate în noaptea dintre ani.

Prețurile însă variază, pornesc de la câteva sute de lei, două, trei sute de lei pentru o petrecere unde nu avem băutură, mâncare, ci doar atmosfera, să spunem așa, pentru că dacă vrem mâncare și băutură, va trebui să scoatem bani din buzunar.

Dar vorbim și de pachete complete care includ muzică, mâncare și băutură, însă aici prețurile sunt mai mari, se apropie de 1.000 de lei, iar la restaurantele mai selecte prețurile pot ajunge până la 1.500-2.000 de lei.

Dacă de obicei locurile erau ocupate, toate locurile, cu câteva zile înainte de Revelion, până acum mai găsim locuri libere la cele mai multe restaurante.

