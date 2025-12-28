Președintele american Donald Trump l-a primit pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, duminică, la Mar-a-Lago, unde urmează să aibă o nouă rundă de discuţii pe tema încheiereii războiului. Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin, înainte de întrevederea cu Zelenski. La începutul şedinţei, Trump a anunţat că va avea o convorbire cu Vladimir Putin şi după întâlnirea cu Zelenski.

Donald Trump, întrevedere cu Volodimir Zelenski. Preşedintele american anunţă că va vorbi şi cu Vladimir Putin - Youtube / MS Now

UPDATE: Întrevederea dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a început. Preşedintele american a anunţat, la începutul acesteia, că va avea o discuţie cu Vladimir Putin şi după această întrevedere, cum a avut deja o discuţie şi înainte.

Stând lângă intrarea reședinței sale din Palm Beach, alături de Zelenski, Trump a declarat că se află "în etapele finale ale discuțiilor" cu liderii rus și ucrainean.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Suntem în etapele finale ale discuțiilor... Fie se va termina, fie va continua mult timp și alte milioane de oameni vor fi uciși. Nimeni nu își dorește asta", a spus Trump.

Trump a adăugat că crede că Putin este gata să facă o înțelegere. "Sunt prea mulți oameni care mor și cred că ambii președinți vor să facă o înțelegere", a spus el.

"Cred că avem toate ingredientele pentru o înțelegere potrivită pentru Ucraina, potrivită pentru toată lumea", a continuat Trump. "Nu există nimic mai important. Am rezolvat opt ​​războaie, iar acesta este cel mai dificil."

"Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea va avea loc în sala principală de mese de la Mar-a-Lago", a fost mesajul postat de Donald Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă nu a oferit, în postarea sa, detalii suplimentare despre ce subiecte au fost discutate în cadrul apelului.

Convorbirea telefonică dintre cei doi a avut loc cu puțin timp înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski în Florida. Planul de pace în 20 de puncte constituie centrul discuțiilor de astăzi.

Înainte de a se întâlni cu Trump, Zelenski a subliniat că planul poate deveni baza unui viitor acord pentru încheierea războiului cu Rusia, izbucnit în urmă cu aproape 4 ani.

După mai multe săptămâni de discuții pentru modificarea unui proiect anterior de 28 de puncte, care era considerat favorabil Moscovei, s-a conturat o nouă variantă în 20 de puncte. Totuși, Ucraina și SUA nu au ajuns încă la un consens cu privire la două aspecte: controlul teritoriilor și centrala nucleară de la Zaporojie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰