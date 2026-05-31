Trump îi ironizează pe artiştii care au renunţat la concertul de Ziua Americii. Vrea să urce chiar el pe scenă

Mai mulţi artişti anunţaţi la un festival dedicat aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite s-au retras din program, după ce au acuzat că evenimentul le-a fost prezentat drept unul apolitic. Donald Trump a reacţionat dur, i-a numit "artişti de mâna a treia" şi spune că ar putea transforma momentul într-un miting propriu, la Washington DC.

Mai mulţi artişti invitaţi să cânte la un festival organizat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite au anunţat că nu mai participă. O parte dintre ei susţin că au fost induşi în eroare şi că nu li s-a spus de la început că evenimentul are legături cu administraţia Trump, scrie BBC.

Freedom 250, organizaţia care pregăteşte Great American State Fair, a anunţat miercuri lista artiştilor pentru evenimentul de 16 zile care ar urma să aibă loc pe National Mall, la Washington DC, între 25 iunie şi 10 iulie.

Organizaţia a fost lansată anul trecut de administraţia Trump, iar directorul executiv a fost numit chiar de preşedintele american. Reprezentanţii Freedom 250 susţin însă că festivalul este nepartizan şi spun că organizaţia este una nonprofit, "dedicată unirii americanilor în jurul celei de-a 250-a aniversări a naţiunii".

Donald Trump ia în calcul un miting în locul concertului

Donald Trump a reacţionat sâmbătă pe Truth Social, unde a scris că ştie despre artiştii care au început să aibă emoţii înaintea concertelor. Preşedintele american a spus că ia în calcul să apară el la Washington, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, pentru un nou miting.

"Le cer reprezentanţilor mei să analizeze dacă este posibilă organizarea unui miting AMERICA IS BACK miercuri, la Washington, D.C., în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Doar Mari Patrioţi invitaţi", a scris Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă s-a descris drept "atracţia numărul unu oriunde în lume" şi i-a numit pe artiştii care au renunţat la eveniment "de mâna a treia".

Artiştii spun că nu au ştiut de implicarea politică

Printre cei care au anunţat că nu vor mai cânta se numără Young MC, Morris Day, The Commodores, solistul Poison Bret Michaels şi cântăreaţa country Martina McBride.

Young MC, cunoscut pentru hitul "Bust a Move", a transmis pe reţelele sociale că artiştii nu au fost informaţi despre nicio "implicare politică în eveniment". Rapperul a spus că îşi doreşte să cânte în viitor la Washington DC, dar la un eveniment care nu este "nu atât de încărcat politic".

Morris Day a publicat pe Instagram un mesaj în care a negat că va urca pe scenă la Great American State Fair. "Contrar zvonurilor, Morris Day & The Time nu vor cânta la GREAT AMERICAN STATE FAIR", a transmis artistul. În descrierea postării, acesta a scris: "Este un nu pentru mine".

La scurt timp, şi The Commodores au anunţat că nu vor participa la eveniment.

"The Commodores nu vor cânta la Great American State Fair", a transmis grupul pe reţelele sociale.

"Muzica noastră a fost întotdeauna vocea noastră şi alegem să nu ne afiliem public cu niciun partid politic. Susţinem binele tuturor americanilor", au adăugat artiştii.

Martina McBride a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că i s-a prezentat "o oportunitate de a cânta la un eveniment nepartizan, dar s-a dovedit că acest lucru a fost înşelător".

Bret Michaels a anunţat şi el că se retrage. "Din păcate, ceea ce ne-a fost prezentat ca o celebrare a ţării noastre s-a transformat în ceva mult mai diviziv decât ceea ce am acceptat să fac parte", a transmis artistul, care a invocat şi motive de siguranţă.

Unii artişti rămân în program

Flo Rida şi Vanilla Ice figurează în continuare pe lista artiştilor care ar urma să cânte la eveniment.

Vanilla Ice, pe numele său real Robert Matthew Van Winkle, a transmis că nu vede festivalul ca pe un eveniment politic. "Aceasta nu este o platformă politică. Este o celebrare a zilei de naştere a Americii", a scris artistul, într-o postare video de pe Instagram.

Fab Morvan, unul dintre cei doi membri cunoscuţi publicului din Milli Vanilli, a anunţat că va cânta conform programului. Vocile reale din spatele pieselor Milli Vanilli au transmis însă, într-un comunicat publicat pe X, că nu vor urca pe scenă.

"Vocaliştii originali/reali ai Milli Vanilli... NU vor cânta live hiturile lor la Great American State Fair. Cei care folosesc numele Milli Vanilli ar trebui consideraţi o trupă tribut", au transmis aceştia.

Milli Vanilli a fost implicată într-un scandal celebru în anii ’90, după ce s-a aflat că cei doi membri cunoscuţi publicului făceau playback.

La eveniment este aşteptată şi trupa C+C Music Factory, cunoscută pentru hitul "Gonna Make You Sweat". Freedom Williams, membru al trupei, a spus într-un clip publicat pe reţelele sociale că va cânta, deşi nu îl susţine pe Trump.

Organizatorii spun că festivalul este pentru toţi americanii

Freedom 250 nu a anunţat până acum modificări în programul artiştilor.

Rachel Reisner, purtătoarea de cuvânt a organizaţiei, a transmis că evenimentul trebuie să rămână o celebrare naţională.

"Sunt mult prea multe lucruri de celebrat la această mare naţiune ca să lăsăm zgomotul şi dezbinarea să distragă atenţia de la momentul incredibil care urmează. Aşteptăm cu nerăbdare să primim milioane de americani la un târg care aparţine tuturor americanilor", a spus aceasta.

Casa Albă susţine mai multe evenimente organizate pentru aniversarea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite. Printre acestea se numără o gală UFC pe Peluza de Sud a Casei Albe, Great American State Fair, dar şi o cursă Grand Prix în capitala americană.

Statele Unite vor lansa şi un număr limitat de paşapoarte comemorative pe care apare portretul lui Donald Trump.

Denisa Gheorghe

