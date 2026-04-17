O aşa-zisă greșeală de 2,5 euro a lăsat o casieră fără loc de muncă

Un nou caz de concediere disciplinară stârnește discuţii în Italia. Sindicatul Filcams-Cgil semnalează un caz de concediere abuzivă, aplicat unei angajate dintr-un supermarket din zona nordică a provinciei Modena din Italia, după ce ar fi taxat din greșeală două produse de 2,5 euro pe bonurile unor clienți, relatează presa italiană.

Potrivit sindicatului, decizia a fost comunicată pe 8 aprilie. Angajatei i s-a spus că, în două ocazii distincte, ar fi trecut în mod eronat la casa de marcat două batoane energizante, în valoare totală de 2,5 euro, pe conturile a doi clienți, potrivit publicaţiei Il Resto del Carlino.

Cazul, explică Filcams-Cgil, ar fi avut la bază o situație accidentală: angajata își cumpărase produsele pentru consum propriu în pauză, le achitase regulat și le lăsase temporar la casa de marcat, cu bon fiscal, însă acestea ar fi fost scanate din greșeală pe bonurile unor clienți.

Filcams-Cgil susține că decizia se înscrie într-un tipar mai amplu. "În ultima lună, în punctele de vânzare Coop Alleanza 3.0 din zona Modena, au fost cel puțin trei angajate concediate", afirmă organizația sindicală. Potrivit acesteia, este vorba în special despre femei, peste 50 de ani, cu vechime îndelungată în muncă.

Sindicatul acuză compania că ar fi adoptat o politică disciplinară excesiv de dură: "Ne confruntăm cu o companie care pare să fi transformat climatul ostil la locul de muncă într-o constantă, uitând misiunea mutualistă pe care o proclamă".

Giorgia Volpi, reprezentantă Filcams, își exprimă "profunda îngrijorare față de lipsa totală de proporționalitate între faptele contestate și sancțiunile aplicate". Ea susține că măsurile disciplinare neconservative sunt utilizate tot mai frecvent, ceea ce duce la pierderea unor angajați cu experiență.

Potrivit acesteia, persoanele vizate sunt adesea de vârstă matură, uneori cu probleme de sănătate legate de condițiile de muncă și cu dificultăți de reintegrare profesională.

Sindicatul mai afirmă că unele sancțiuni au fost modificate doar după intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă, în urma contestațiilor depuse de Filcams-Cgil.

Într-un caz, o amendă de patru ore cât salariu, bazată exclusiv pe declarațiile unui șef de departament și ulterior contrazisă de două angajate, ar fi fost redusă după intervenția autorităților. Într-un alt caz, o suspendare de 10 zile a fost diminuată la trei zile în urma unui arbitraj, fiind considerată disproporţionată faţă de faptă.

