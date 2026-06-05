Forţele ucrainene confirmă că drona explodată în Portul Constanţa e a lor şi că a fost bruiată de Rusia

Forţele Navale ale Ucrainei au transmis o reacţie oficială în urma incidentului de vineri dimineaţă, când o dronă maritimă a explodat în Portul Constanţa.

Forţele Armate ale Ucrainei confirmă că drona care a explodat în apropierea portului Constanţa le aparţine

Forţele Navale ale Ucrainei au confirmat că o "ambarcaţiune maritimă fără echipaj" a "pierdut controlul", după ce semnalul a fost bruiat de mijloacele de război electronic ale Rusiei. Astfel, drona maritimă a ajuns în apropierea coastelor României.

"În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României.

Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare Forțelor Navale Române pentru a preveni pierderile de vieți omenești în rândul populației civile", transmit Forţele Navale ale Ucrainei.

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Vă reamintim că vineri, în jurul orei 6.20, a fost descoperită o dronă în Portul Civil Constanţa. Drona s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a produce victime. Se presupune că alte 2-3 drone ar fi fost semnalate în zona exterioară a portului, pe mare. Autorităţile monitorizează zona şi fac verificări.

AICI puteţi afla cele mai noi informaţii în legătură cu explozia dronei maritime din Portul Constanţa.