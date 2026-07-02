China testează o soluție ingenioasă împotriva caniculei. Temperaturi mai mici cu până la 8°C

În timp ce valurile de căldură sufocă tot mai multe țări europene, iar temperaturile extreme transformă orașele în adevărate insule de căldură, China testează soluții inovatoare pentru a face viața mai suportabilă în timpul verii.

Într-un complex rezidențial din orașul Yuncheng, provincia Shanxi, a fost instalat un sistem de răcire pe acoperișurile clădirilor. Prin intermediul unor aspersoare speciale este pulverizată o perdea fină de apă care se evaporă aproape instantaneu, reducând temperatura suprafețelor și a aerului din jur cu aproximativ 5 - 8 grade celsius în doar câteva minute.

Sistemul funcționează pe principiul răcirii prin evaporare și este conceput pentru a reduce căldura acumulată în jurul clădirilor, pe alei și în spațiile comune, fără a uda locuitorii. În plus, consumul de energie este redus, iar efectul creat este asemănător unei ploi foarte fine și răcoritoare.

Proiectul a fost prezentat inclusiv de Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, într-o postare publicată pe platforma X. Oficialul a precizat că sistemul de "ploaie de pe acoperiș", instalat în complexul rezidențial din provincia Shanxi, reduce temperatura suprafețelor în doar câteva minute.

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