Observator » Ştiri externe » China testează o soluție ingenioasă împotriva caniculei. Temperaturi mai mici cu până la 8°C

China testează o soluție ingenioasă împotriva caniculei. Temperaturi mai mici cu până la 8°C

- Twitter
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.07.2026, 16:31 | Modificat la 02.07.2026, 17:02

În timp ce valurile de căldură sufocă tot mai multe țări europene, iar temperaturile extreme transformă orașele în adevărate insule de căldură, China testează soluții inovatoare pentru a face viața mai suportabilă în timpul verii.

Într-un complex rezidențial din orașul Yuncheng, provincia Shanxi, a fost instalat un sistem de răcire pe acoperișurile clădirilor. Prin intermediul unor aspersoare speciale este pulverizată o perdea fină de apă care se evaporă aproape instantaneu, reducând temperatura suprafețelor și a aerului din jur cu aproximativ 5 - 8 grade celsius în doar câteva minute.

Sistemul funcționează pe principiul răcirii prin evaporare și este conceput pentru a reduce căldura acumulată în jurul clădirilor, pe alei și în spațiile comune, fără a uda locuitorii. În plus, consumul de energie este redus, iar efectul creat este asemănător unei ploi foarte fine și răcoritoare.

Proiectul a fost prezentat inclusiv de Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, într-o postare publicată pe platforma X. Oficialul a precizat că sistemul de "ploaie de pe acoperiș", instalat în complexul rezidențial din provincia Shanxi, reduce temperatura suprafețelor în doar câteva minute.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
china canicula europa val caldura ploaie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.