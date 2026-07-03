Un bărbat a fost salvat în viață după ce a rămas prins timp de opt zile sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbușit în urma a două cutremure produse în Venezuela. Hernán Gil a fost scos dintre ruine la mai bine de 100 de ore după ce fusese localizat pentru prima dată sub 140 de tone de moloz, scrie BBC.

Momentul în care un venezuelean este salvat după opt zile petrecute sub 140 de tone de moloz - U.S. Department of State

Până joi seara, 2.595 de persoane fuseseră confirmate decedate în urma cutremurelor care au lovit Venezuela pe 24 iunie, iar alte zeci de mii erau în continuare date dispărute.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, l-a vizitat joi pe Gil la spital și l-a numit "un miracol viu", într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale.

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Într-o conferință de presă susținută joi, Rodríguez a descris cutremurele drept "o tragedie naturală de o amploare pe care nu ne-am imaginat-o niciodată", potrivit BBC. Ea a respins criticile potrivit cărora guvernul său ar fi reacționat prea lent, afirmând că mii de oficiali au fost mobilizați după seisme.

"Am făcut tot ce ne-a stat în putere și vom continua să facem tot ce ne stă în putere și chiar mai mult", le-a declarat Rodríguez jurnaliștilor.

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Gil a ieșit "într-o stare perfectă" din această încercare

Un pompier chilian descrisese anterior operațiunea de salvare a lui Gil drept "fără îndoială, cea mai complexă și mai dificilă din punct de vedere tehnic pe care a trebuit să o gestionez".

Allan Madrigal, paramedic în cadrul Crucii Roșii din Costa Rica, le-a spus jurnaliștilor aflați la fața locului că Gil a ieșit "într-o stare perfectă" din această încercare. Madrigal este salvatorul care a auzit duminică strigătele slabe de ajutor ale lui Gil venind de sub dărâmături.

"A fost un moment emoționant", și-a amintit el, explicând că, la început, nu a avut încredere în ceea ce auzise și i-a cerut unui coleg să confirme că "nu își imagina".

Din acel moment, salvatorii au început o cursă contra cronometru pentru a-l scoate pe agentul de pază dintre ruine.

Cum a supraviețuit bărbatul timp de opt zile

Gil se afla în timpul serviciului, într-o mică gheretă din beton amplasată la subsolul parcării de lângă centrul comercial Galerias Playa Grande din Catia La Mar, când s-au produs cele două cutremure.

Se pare că ghereta a format un înveliș protector în jurul său, ferindu-l de cele 140 de tone de moloz care s-au prăbușit în jurul și deasupra lui.

„Ne-a spus că nu are nici măcar o unghie zdrobită”, a declarat un alt angajat al Crucii Roșii din Costa Rica, cu puțin timp înainte ca Gil să fie scos dintre dărâmături.