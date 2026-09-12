O femeie de 54 de ani a născut o fetiță dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Își pierduse fiul

Și-au pierdut fiul în urma unei tragedii, dar au avut puterea să o ia de la capăt. Doi soți au dorit să devină din nou părinți, așa că au apelat la un embrion congelat timp de 22 de ani.

După cea mai întunecată perioadă din viața lor, un cuplu din Grecia a reușit să o ia de la capăt odată cu venirea pe lume, în această săptămână, a unei fetițe. Pentru ca acest lucru să fie posibil, cei doi au folosit unul dintre embrionii congelați cu zeci de ani în urmă ai Cristinei Rapti-Tzelepi și au fost nevoiți să se grăbească pentru a se încadra în limita de vârstă stabilită de autorități, scrie Reuters.

Și-au pierdut fiul, dar au luat-o de la capăt

La doar câteva luni după ce fiul lor în vârstă de 21 de ani a murit într-un accident rutier, în octombrie, Rapti-Tzelepi, care are acum 54 de ani, și soțul ei au decis să încerce din nou să aibă un copil, folosind un embrion congelat în urmă cu 22 de ani.

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Rapti-Tzelepi se apropia de limita de vârstă de 54 de ani stabilită de autoritățile din Grecia pentru femeile care vor să finalizeze procedurile de fertilizare in vitro și să obțină aprobarea autorității naționale competente. Când a început procedura, mai avea foarte puțin timp la dispoziție.

„Am avut la dispoziție doar două luni și jumătate”, a spus ea. „A fost stresant, dar cu putere interioară și cu medicul nostru și întreaga sa echipă alături, am reușit să depășim fiecare obstacol.”

Femeia a născut miercuri, la Atena, o fetiță care a cântărit 3,49 kilograme. Vineri, într-un salon de spital decorat cu baloane roz și flori, proaspeții părinți au fost copleșiți de emoție.

„Am decis să-i mai dăm vieții o șansă, să facem un nou început, să aducem o nouă viață în casa noastră și să continuăm povestea familiei noastre”, a spus Rapti-Tzelepi. „Îmi doresc ca ea să crească sănătoasă și fericită, plină de bucurie, la fel ca primul nostru copil, care ne-a umplut casa de râsete.”

Copilul s-a născut dintr-un embrion al femeii care fusese congelat cu mai bine de 22 de ani în urmă, o perioadă neobișnuit de lungă pentru ca un ovul fertilizat congelat să fie folosit pentru obținerea unei sarcini.

Anul trecut, un cuplu din Ohio a devenit părintele unui băiețel provenit dintr-un embrion congelat timp de peste 30 de ani, printr-un proces cunoscut drept „adopție de embrioni”. Cazul a fost recunoscut de Guinness World Records.

Dr. Kostas Pantos, ginecologul Cristinei Rapti-Tzelepi și președintele Societății Elene de Medicină Reproductivă, consideră că restricțiile de vârstă din Grecia ar trebui reanalizate, în contextul scăderii accentuate a natalității din țară.

54 vârsta maximă

„Legea este foarte strictă: 54 de ani plus o zi nu este permis. Poate că a venit momentul să se schimbe”, a spus Pantos, originar din Melbourne, Australia. „Cred că este un drept de care părinții nu ar trebui privați.”

Tatăl fetiței, Constantinos Raptis, în vârstă de 60 de ani, și-a ținut nou-născuta în brațe în timp ce aceasta dormea pe umărul lui, îmbrăcată într-un body alb. El a spus că îi este profund recunoscător medicului pentru că i-a redat familiei speranța.

„Ne-a luat de mână și ne-a scos din cea mai adâncă întunecime a noastră”, a spus Raptis. „Am ieșit din acel întuneric și cred că acum avem multe motive pentru care să trăim.”

Cuplul și-a numit fiica Georgia, în onoarea fiului lor decedat, Giorgos, care se născuse, la rândul său, în urma unei proceduri de fertilizare in vitro. Cei doi nu exclud posibilitatea de a încerca să mai aibă un copil, chiar dacă acest lucru ar putea presupune să călătorească în străinătate.