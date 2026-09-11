Inteligenţa Artificială ameninţă să devină, de la o zi la alta, un pericol tot mai mare pentru omenire. Compania americană Anthropic a dezvăluit că chatbotul său a fost pus să creeze arme biologice sau convenţionale, să ajute la atacuri cibernetice sau chiar să sprijine propaganda rusă cu traduceri din limba română. Statele Unite şi China se luptă pentru supremaţie într-un domeniu în care reglementările lipsesc aproape in totalitate.

În ultimele opt luni, chatbotul Claude al companiei Anthropic a devenit principala ţintă a celor care au vrut să folosească abuziv Inteligenţa Artificială. Hackeri ruşi au lansat atacuri în Ucraina cu ajutorul chatbotului, iar propagandiştii de la Sputnik au tradus din română zvonuri şi acuzaţii pe care le-au transformat apoi în ştiri şi reeluri preluate la scară largă. Armata chineză ar fi încercat să producă armament anti-torpilă, mai spun reprezentanţii Anthropic. Binenţeles, acuzaţia a fost imediat negată de Beijing. "China se angajează să promoveze dezvoltarea inteligenței artificiale în beneficiul binelui comun și al tuturor. În același timp, ne opunem cu fermitate oricărei distorsionări a faptelor, precum și atacurilor și campaniilor de denigrare la adresa Chinei", a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt MAE chinez.

Un fost cercetător al companiei Anthropic a avertizat că Inteligenţa Artificială ar putea extermina omenirea până la finalul deceniului

Dezvăluirile vin la două zile după ce un fost cercetător al companiei Anthropic a avertizat că Inteligenţa Artificială ar putea extermina omenirea până la finalul deceniului. "Ritmul progresului este uluitor şi există o posibilitate reală ca în viitorul apropiat, anul următor sau cel de după, după ce se va produce autoperfecţionarea, vom ajunge în acea fază în care există riscul să murim cu toţii. Asta se va întâmpla curând", a declarat Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic. Riscul a fost recunoscut şi de OpenAI, care a solicitat oficial reglementări guvernamentale stricte pentru a gestiona riscurile modelelor avansate de inteligență artificială. În vreme ce majoritatea experţilor se tem că vom pierde prima luptă pe care o vom purta cu un adversar mai inteligent ca noi, acest pericol nu îl nelinişteşte pe Donald Trump.

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"Nu, nu am nicio astfel de îngrijorare. Mă îngrijorează însă faptul că, dacă nu câștigăm cursa (contra Chinei - n.red.) în domeniul Inteligenţei Artificiale, ne vom afla într-o situație foarte dificilă", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Am cedat controlul asupra societății unor sisteme de inteligență artificială care, poate, au propriile obiective și cărora nu le pasă în mod deosebit dacă acele obiective sunt incompatibile cu prosperitatea sau chiar cu supraviețuirea umanității. Omenirea trebuie să se trezească", a declarat William Macaskill, analist Inteligenţă Artificială. Un semnal de alarmă inedit a fost tras în Polonia. 30 de roboți au protestat în fața Ministerului Afacerilor Digitale şi au cerut chiar ei o supraveghere mai strictă a inteligenței artificiale.