O influenceriță româncă a furat o brățară de 36.000 de euro, la Cannes. A purtat-o până a fost prinsă

O influenceriță din România este acuzată de un furt de 36.500 de euro la Cannes. Aceasta a sustras o brățară dintr-un magazin Louis Vuitton. Nu s-a ascuns, a purtat bijuteria ostentativ câteva zile, până când a fost săltată de poliție împreună cu partenerul său.

Cei doi au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere ale magazinului aflat pe o importantă arteră comercială. Femeia a spus în instanță că nu își poate explica gestul și că, pur și simplu, și-a pierdut mințile în fața bijuteriei.

Instanța a condamnat-o pe româncă și pe iubitul ei la 10, respectiv 12 luni de închisoare sub supraveghere electronică și le-a interzis accesul în acea regiune a Franței pentru următorii 5 ani.