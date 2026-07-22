O influenceriță româncă a furat o brățară de 36.000 de euro, la Cannes. A purtat-o până a fost prinsă
O influenceriță din România este acuzată de un furt de 36.500 de euro la Cannes. Aceasta a sustras o brățară dintr-un magazin Louis Vuitton. Nu s-a ascuns, a purtat bijuteria ostentativ câteva zile, până când a fost săltată de poliție împreună cu partenerul său.
Cei doi au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere ale magazinului aflat pe o importantă arteră comercială. Femeia a spus în instanță că nu își poate explica gestul și că, pur și simplu, și-a pierdut mințile în fața bijuteriei.
Instanța a condamnat-o pe româncă și pe iubitul ei la 10, respectiv 12 luni de închisoare sub supraveghere electronică și le-a interzis accesul în acea regiune a Franței pentru următorii 5 ani.
1 Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi 2 Vremea de mâine 23 iulie. Ploi torenţiale şi rafale puternice în mai multe zone din ţară. Temperaturile cresc 3 O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii