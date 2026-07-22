Franța interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De la 1 septembrie nu vor mai avea acces la platforme

Franţa interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale. De la 1 septembrie, aceştia nu vor mai putea să-şi creeze conturi pe platforme precum TikTok, Instagram sau Facebook, iar începând de anul următor, conturile deja existente vor fi închise. Votat cu o majoritate absolută, acest proiect este o mişcare fără precedent în Uniunea Europeană. Tot mai multe ţări iau în calcul însă limitarea accesului minorilor pe reţelele sociale după ce mai multe studii au arătat impactul pe care acestea îl au asupra sănătăţii mintale a utilizatorilor.

Cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, legea care îi ţine departe pe copii de reţelele sociale a trecut de Adunarea Naţională şi va ajunge pe biroul preşedintelui Emmanuel Macron. Proiectul a fost puternic susţinut şi promovat de Palatul Élysée, însă a stârnit dezbateri aprinse în parlamentul francez.

"Condițiile necesare pentru libertate sunt să dispunem de timp pentru a ne concentra, să avem acces la informații sigure și să decidem noi ce vedem. Aceste condiții nu mai există atunci când avem de-a face cu platforme care folosesc vulnerabilitățile noastre cognitive ca obiecte de optimizare comercială", spune Laure Miller, deputată.

"Țineți discursuri grandioase despre sănătatea mintală a tinerilor, dar nu finanțați programele medicale școlare, nu finanțați psihiatria infantilă, nu finanțați educația. Însă când vine vorba de finanțarea unor noi măsuri represive, se găsesc o mulțime de oameni dispuși să o facă, pentru că este gratuit și nu implică impozitarea acestor giganți digitali americani. Această lege nu este doar ipocrită, ci și periculoasă. Știți că aceste măsuri vor fi eludate și că sunt inaplicabile", explică Louis Boyard, deputat.

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Cum va fi introdusă interdicţia

Interdicţia va fi introdusă în două etape. Mai întâi, copiii sub 15 ani nu vor mai putea să-şi facă cont pe reţelele sociale, de la 1 septembrie. Apoi, de la începutul anului, conturile deja create vor fi şterse.

Telefoanele mobile vor fi interzise în toate liceele din Franţa

"Cred că nu ar trebui să interzicem anumite lucruri tinerilor de această vârstă. Cu cât sunt mai multe lucruri interzise, cu atât ne dorim mai mult să le facem. În zilele noastre, un tânăr cu telefonul în mână are la dispoziție o mulțime de modalități alternative de a accesa rețelele sociale", spune o persoană.

Verificarea vârstei va fi realizată printr-un soft aprobat de autorităţile franceze. Totuşi, nu vor exista contravenţii pentru părinţii copiilor care nu respectă noile reguli. Studiile arată că reţelele sociale au efecte negative mai ales asupra tinerilor. O cercetare realizată de organizaţia independentă de cercetare americană Pew Research arată că platformele sunt factorul principal în cazurile de depresie şi anxietate.

"Mă sperie puțin să văd conținutul pe care îl postează uneori unii copii, pentru că ai acces la absolut orice, iar acum cred că este o modalitate prin care tutorii pot asigura un plus de siguranță copiilor, poate să se joace afară sau cu prietenii, în loc să stea mereu online", menţionează un utilizator.

"Sunt destul de mulțumit de experiența mea. Am început să folosesc rețelele sociale destul de târziu. E grozav. Dacă ar fi să aleg, aș fi preferat chiar să nu le fi folosit deloc. Dacă n-ar fi existat presiunea socială de a avea cont pe Instagram și toate celelalte", explică alt utilizator.

Primul stat din lume care a impus o astfel de lege a fost Australia, însă fără prea mult succes. Peste 80 la sută dintre tineri folosesc în continuare platformele de social media în ciuda interdicţiei. Comisia Europeană ia în considerare o măsura asemănătoare la nivelul blocului comunitar şi a anunţat lansarea unui instrument pentru verificarea vârstei utilizatorilor.