Într-o școală din Podu Iloaiei, lecțiile de franceză au depășit de mult paginile manualelor. Aici, elevii călătoresc virtual, descoperă culturi noi prin tehnologie și înțeleg că educația este cheia către oportunități fără limite. În spatele acestei schimbări se află profesoara Cristina-Ioana Pricope-Damian, dascălul care transformă curiozitatea în performanță și îi încurajează pe copii să privească dincolo de limitele unei săli de clasă. Pentru modul în care reușește să aducă inovația în educație și să inspire generații întregi de elevi și profesori, ea se numără astăzi printre finaliștii campaniei "Liga Profesorilor Excepționali", derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

La Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" din Podu Iloaiei, județul Iași, orele de franceză au devenit de ceva vreme adevărate laboratoare de idei. Predarea clasică a fost înlocuită cu metode moderne, adaptate generației digitale. Elevii învață limba franceză prin materiale video, escape-room-uri virtuale și activități interactive care îi ajută să descopere lumea dincolo de granițele comunității în care trăiesc.

"Elevii descoperă despre tradiţia aceasta a Sfântului Nicolae, apăsând aceste butoane interactive", a spus profesoara.

"Foarte distractive şi frumoase. Facem lecţiile mai interesant pe tabla inteligentă şi toţi copii sunt activi", a declarat un elev.

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Profesoara care a schimbat modul în care elevii învaţă o limbă străină

Totul datorită Cristinei-Ioana Pricope-Damian, cadru didactic care a vrut și a și reușit să se rupă de dogmele modului de predare clasic românesc.

"Eu încerc să le explic, să îi atrag, predând limba franceză nu în modul în care am fost eu obişnuită la şcoală", a explicat Cristina-Ioana Pricope-Damian, profesoară de limba franceză.

Unul dintre proiectele cele mai importante implementate de profesoară este "Incubatorul Civic Digital". Aici, elevii învață simultan limba franceză, competențe digitale și noțiuni de educație civică. Discută despre siguranța online, folosesc instrumente digitale și sunt încurajați să se implice activ în viața comunității.

"Elevii de clasa a şaptea şi a opta au avut parte de multe ateliere cu formatorii de la Şcoala de Valori. Utilizarea inteligenţei artificiale, un altul a fost pe implicarea în comunitate, voluntariat", a adăugat profesoara.

Elevii din Podu Iloaiei, conectaţi la proiecte europene

Rezultatele nu s-au oprit la nivelul clasei. Cristina-Ioana Pricope-Damian a obținut acreditarea Erasmus pentru școala din Podu Iloaiei, oferind elevilor acces la mobilități și proiecte europene până în anul 2027. În paralel, contribuie și la dezvoltarea colegilor săi, coordonând proiecte de formare și schimburi de bune practici inspirate din sistemele educaționale din Finlanda și Portugalia.

"Aceste schimburi de experienţă aduc un plus valoare nu doar pentru şcoala noastră, ci pentru întreaga comunitate", a subliniat Lavinia Plămadă, direct adjunct Școala Gimnazială "Al. I. Cuza", din Podu Iloaiei.

"Elevii noştri să aibă şi ei parte de oportunităţi pe care le-ar avea într-o şcoală poate dintr-un oraş mai mare. Să îndrăznească să aibă obiective mari", a punctat finalista campaniei Liga Profesorilor Excepţionali.

Finalistă în Liga Profesorilor Excepţionali

Pentru implicarea sa, Cristian Ioana Pricope Damian a ajuns în finala campaniei naționale "Liga Profesorilor Excepționali", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania își propune să aducă în prim-plan cadrele didactice care schimbă comunități, inspiră generații și contribuie la modernizarea educației românești prin proiecte cu impact real.

Prin activitatea sa, Cristina-Ioana Pricope-Damian demonstrează că o limbă străină poate deveni mai mult decât o disciplină școlară: poate fi un pașaport către oportunități, încredere și o lume plină de șanse. Cristina-Ioana Pricope-Damian poate fi susținută în competiția națională "Liga Profesorilor Excepționali" prin vot pe platforma vot.fundatiadanvoiculescu.ro. Etapa de votare este deschisă până pe 15 iulie, iar publicul poate decide care sunt profesorii care merită recunoașterea pentru contribuția lor la educația din România.