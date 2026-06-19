Lucrări la pasajul dintre Gara de Nord și Gara Basarab. Tramvaiele 4 și 11, suspendate

De mâine încep lucrările de reparații la Pasajul Basarab din Capitală. Asta înseamnă automat că traficul fi dat peste cap.

În primă fază, până pe 29 iunie, se va lucra doar la partea de tramvaie, iar circulația auto nu va fi afectată. În schimb, tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar alte linii de tramvai vor fi deviate sau suplimentate.

Trotuarul rulant, desfiinţat complet

La finalul lunii iunie, restricțiile vor fi și pe partea de carosabil, mașinile vor circula pe o singură bretea, pe ambele sensuri. Iar din luna august, circulația auto va fi mutată pe partea opusă a pasajului. Autoritățile anunță și desființarea completă a trotuarului rulant care face legătura dintre Gara de Nord și Gara Basarab, care deja era abandonat de ani de zile.

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Lucrările sunt necesare după ce pasajul a ajuns într-o stare avansată de degradare, cu probleme la structură, scări, lifturi și sistemul de drenaj. Reparațiile sunt planificate să fie finalizate până la finalul acestui an.