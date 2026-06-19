Vremuri noi, obiceiuri vechi! În Gorj, olăritul şi ţesutul sunt din nou la modă, chiar şi printre noile generaţii. Tinerii sunt curioşi, iar meşterii care încearcă să ducă tradiția mai departe sunt acolo ca să îi înveţe.

În Gorj, meşteşugul nu s-a uitat şi... nu se va uita prea curând. În timp ce, noile generaţii lucrează în domenii precum IT, marketing sau publicitate, meşterii încearcă să ducă tradiţia mai departe şi îi învaţă pe tineri cum să ţeasă sau cum să olărească.

Meşteşugurile vechi, redescoperite de tineri

"Cândva, ţesutul prezenta o sursă importantă de venit. Acum, doar câţiva meşteri duc mai departe această tradiţie pe care au învăţat-o de la părinţi şi bunici şi încearcă să o păstreze vie", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

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În atelierul său, Liliana Arapu, meșter popular, povestește că a învățat tainele țesutului de la bunica sa și că încearcă, la rândul ei, să ducă tradiția mai departe.

"Eu mă bucur că am atâţia copii înscrişi, din toate colţurile judeţului Gorj şi din Olt care îndrăgesc şi, mă bucur din suflet că au lăsat telefoane, tablete şi vin cu drag şi ţeasă şi vor să ducă mai departe tradiţia", a declarat Liliana Arapu, meşter popular.

Tradiţia se învaţă pas cu pas, în ateliere

Una dintre cursantele sale spune că, la început, lucrul la războiul de țesut i-a dat bătăi de cap. În timp, însă, a reușit să învețe și chiar să creeze propriile obiecte.

"Am mai mult de un an de zile de când m-am înscris la atelierele doamnei. Proiectele, chiar îmi plac şi încercăm să promovăm cât mai putem aceste ateliere", a spus o cursantă.

Și în educație apar inițiative de acest fel. Cadrele didactice şi directorii şcolilor văd deja o deschidere din partea elevilor pentru meseriile tradiționale.

"Sunt atraşi de tradiţiile populare, mai ales că au legătură cu ceea ce au pe acasă, mai au obiecte populare şi duc tradiţia mai departe", a explicat Valerică Pîrvulescu, directorul Școlii Gimnaziale "Ion Popescu" din Voitești.

Olăritul îşi păstrează şi el locul în comunitățile locale. Din lut se pot realiza obiecte precum farfurii, castroane sau vaze.