Peste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul Termoenergetica

Începând cu 22 iunie, se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Lucrările duc la sistarea furnizării apei calde în peste 1.500 de blocuri anunţă Termoenergetica.

Peste 1.500 de blocuri rămân fără apă caldă - Sursa: Facebook/ C.M. Termoenergetica București

Potrivit unui anunţ al Termoenergetica Bucureşti, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.

Se vor efectua următoarele lucrări:

Pe reţeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm, în zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti".

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Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 4, Obiectivul 17 şi Obiectivul 20, şi impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice şi 2 module termice (1.100 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 şi 03.07.2026.

Pe reţeaua termică primară, în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara – Calea Dorobanţi – Calea Floreasca - Strada Nae Caranfil - Strada Pipera - Bulevardul Ştefan cel Mare (până la intersecţia cu Strada Doctor Grozovici) - Bulevardul Lacul Tei - Strada Maşina de Pâine - Strada Ion Berindei, se vor executa lucrări de modernizare în cadrul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - Obiectiv 4 - Magistrala II–III Grozăveşti", precum şi în cadrul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - Lot 1, Contract de proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei II Sud" (Lot 1, Obiectiv 6).

Aceste lucrări impun sistarea furnizării apei calde menajere către 37 de puncte termice (386 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 şi 28.06.2026.

Pe reţeaua termică primară, în zona cuprinsă între Bulevardul Gheorghe Duca şi Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, se vor executa lucrări de modernizare în cadrul proiectului "Lot 2 - Contract de proiectare şi execuţie lucrări pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei II-III Grozăveşti".

Aceste lucrări impun sistarea furnizării apei calde menajere către 10 puncte termice (60 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 şi 24.06.2026.

"După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menţionate se va desfăşura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert", a transmis Termoenergetica.