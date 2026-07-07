Nouă avertizare ANM: cod galben de vijelii în majoritatea ţării. 37 de judeţe afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului şi vijelii, valabile marţi şi miercuri, treptat, în 37 de judeţe.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 iulie, ora 23:00 - 8 iulie, ora 12:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h), descărcări electrice şi averse (pe arii restrânse 15 - 25 l/mp).

Fenomene de vreme instabilă vor fi şi în după-amiaza şi în seara zilei de marţi (7 iulie), local în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi, izolat, în rest.

De asemenea, pe parcursul zilei de miercuri, între orele 12:00 - 23:00, va fi valabil un alt Cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a ţării. Astfel, vântul va avea viteze de 50 - 70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm).

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În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), se vor înregistra cantităţi de apă de 15 - 20 l/mp, pe arii restrânse de peste 30 - 40 l/mp. i