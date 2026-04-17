Întreaga planetă răsuflă uşurată după ce Iranul a deschis Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele până pe 22 aprilie. Preţul petrolului a scăzut brusc cu 10 procente pe bursele internaţionale. Nu daţi fuga la benzinărie, mai durează până când scad preţurile la noi! Deblocarea importantei rute de transport e răspunsul Iranului la decizia Statelor Unite de a obliga Israelul să oprească operaţiunea militară în Liban şi să aprobe un armistiţiu de 10 zile. Donald Trump susţine însă că pacea este aproape şi că Teheranul a fost de acord să nu deţină arme nucleare în următorii 20 de ani.

Anunţul despre deschiderea rutei maritime prin care trece o cincime din petrolul global a fost făcut de ministrul iranian de Externe.

"Având în vedere încetarea focului din Liban, culoarul pentru toate navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pe perioada armistițiului", a scris Abbas Araghchi pe social media.

Decizia Teheranului vine după o lună şi jumătate în care navele de transport marfă şi petrolierele au rămas blocate, lucru care risca să provoace recesiune globală şi foamete în ţările sărace. Până acum, criza de energie a adus preţuri mai mari pentru combustibilul pentru avioane în Europa.

Compania KLM a anulat 160 de zboruri luna viitoare, iar Lufthansa a retras 27 de aeronave vechi şi a anulat mai multe rute, printre care şi cea care lega Munchenul de Sibiu.

"Impactul războiului din Iran va diminua cu 0,5% din PIB creșterea economică a zonei euro în următorii doi ani", explică Alfred Kammer, director FMI Europa.

La Paris, Emmanuel Macron şi cancelarul german au primit vestea chiar în timpul unui summit în format hibrid, în care se discuta deblocarea Strâmtorii, la care participa şi Nicuşor Dan.

Bursele au reacţionat imediat, iar preţul barilului a coborât sub 90 de dolari.

Pe reţeaua lui de socializare, Donald Trump a scris că Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea şi a răspuns într-un singur cuvânt - "Mulţumesc".

"Este foarte important ca Iran să nu deţină arme nucleare, iar ei au fost de acord cu asta. Au fost de acord să ne dea praful nuclear, rămas mult sub pământ după atacul în care am folosit bombardiere B-2. Deci, sunt multe lucruri pe care ne-am înţeles cu Iran", a scris Trump pe Truth Social.

Ca să încheie un acord cu Teheranul, Donald Trump ar fi gata să achite 20 de miliarde de dolari pentru uraniul îmbogăţit al Iranului. În plus, el a impus un armistiţiu între Israel şi Liban şi a interzis statului evreu să bombardeze ţara vecină. În Beirut, armistiţiul a fost sărbătorit cu focuri de armă.

Cu maşinile încărcate cu toată avuţia lor, primii libanezi au început să revină în oraşele asediate din sud.

În zilele următoare, noi negocieri de pace ar putea avea loc în Islamabad. 10.000 de poliţişti au închis oraşul şi vor asigura securitatea. Donald Trump este gata să participe personal, dacă sunt semne că delegaţia lui ar putea ajunge la un acord cu Iranul.

