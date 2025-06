Culisele unei operațiuni fără precedent a britanicilor pentru a prinde un agent dublu rus infiltrat în MI6

Vânătoarea presupusei "cârtițe" a fost numită Operațiunea Wedlock şi a fost condusă de agenția soră a MI6, MI5, adică Serviciul intern de Securitate, echivalentul FBI-ului în SUA. A fost mobilizată o echipă de 35 de ofiţeri care au căutat răspunsuri prin toată lumea, a relatat o sursă pentru The Guardian.

Investigaţia MI5 ar fi durat în jur de 20 de ani, din anii 1990 până în 2015, iar la final echipele implicate nu au putut stabili dacă un informator s-ar fi infiltrat cu adevărat în serviciile britanice de informaţii. Atunci când misiunea s-a încheiat oficial, ofiţerul suspectat a fi agent dublu ar fi părăsit deja MI6, care avea pe atunci în jur de 2500 de angajaţi.

"Credeam că aveam un alt Philby pe cap" a declarat o sursă pentru The Guardian, referindu-se la Kim Philby, agentul dublu MI6 care a făcut parte dintr-un grup de britanici recrutaţi de Uniunea Sovietică, o operaţiune denumită "Reţeaua de spioni de la Cambridge".

Britanicii ar fi fost informaţi de CIA despre un presupus agent dublu

MI6, Serviciul de Informații Externe, este agenția britanică de spionaj responsabilă cu colectarea de informații din străinătate și gestionarea agenților; MI5, Serviciul de Securitate, este agenția de informații internă care evaluează amenințările la adresa securității naționale a Marii Britanii.

Pontul despre presupusul spion ar fi venit de la americanii din CIA, care erau convinşi că un ofiţer britanic din Londra transmitea secrete de stat Rusiei. Într-o perioadă a investigaţiei lansate de britanici, serviciul de informaţii rus, FSB, era condus de actualul preşedinte al Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

"[Ni s-a spus] că ţinta era un spion rus... Statele Unite credeau că el le dădea informaţii ruşilor. El era suspectul 1A. Operaţiunea aceasta a fost tratată cu mai multă seriozitate decât orice altă operaţiune în care MI5 a fost implicată. Wedlock le-a întrecut pe toate" a relatat o sursă pentru The Guardian.

Operațiunea a început la mijlocul sau spre sfârșitul anilor 1990, după ce CIA și-a informat omologii din serviciile britanice de informații despre îngrijorările lor.

O carte publicată recent, "The Spy in the Archive: How One Man Tried to Kill the KGB", scrisă de Gordon Corera, fost corespondent BBC pe probleme de securitate, face referire la acest episod. Cartea menționează că CIA era îngrijorată că un ofițer MI6 fusese "racolat de Moscova", dar nu era clar despre cine era vorba.

Potrivit The Guardian, Marea Britanie a identificat presupusul spion, iar o echipă de specialiști MI5 a fost desemnată să-l urmărească. Echipa nu a operat din sediul central al MI5 de la Thames House, din Westminster.

Ofiţerilor li se spusese că participau la un exerciţiu de antrenament

Operaţiunea a fost considerată atât de sensibilă încât ofiţerul care a condus misiunea de supraveghere a fost informat în legătură cu misiunea într-o biserică, a indicat o sursă. Câţiva dintre cei care au fost implicaţi în misiune au fost iniţial informaţi că sunt trimişi într-un exerciţiu de antrenament şi li s-au dat mai multe detalii abia după ce au ieşit din sediul central al MI5.

Echipa de supraveghere a operat dintr-o clădire din sudul Londrei, în Wandsworth, aflată în apropierea sediului MI6. Ofițerii MI5 care îl supravegheau pe presupusul spion lucrau sub identitatea unei companii de securitate false. Aceştia au fost informaţi că ţinta era un ofiţer de rang înalt al MI6 cu acces la informaţii sensibile.

Echipa de operaţiuni tehnice a MI5, cunoscută atunci sub numele de A1, a intrat prin efracţie în casa ofiţerului MI6 pentru a-i monta dispozitive de monitorizare audio şi video, care puteau fi urmărite din sediul Operaţiunii Wedlock. De asemenea, un autovehicul aflat lângă casa presupusului spion a fost echipat cu o cameră de supraveghere deghizată într-o cutie de şerveţele.

Presupusul spion, urmărit peste hotare de ofiţeri cu identităţi false

În timpul operaţiunii, echipele de supraveghere i-au luat urma presupusului spion şi în afara ţării, urmărindu-l în oraşe din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu, în afara jurisdicţiei MI5. Eechipa a fost trimisă în altă ţară pe urmele suspectului cu paşapoarte reale, dar sub identităţi false. Agenţii au fost avertizaţi că sunt pe cont propriu dacă sunt reţinuţi de autorităţile locale indiferent de motiv.

Ofiţerii britanici au ajuns inclusiv până în Orientul Mijlociu, unde au stat într-o casă conspirativă a agenţiei americane CIA. The Guardian subliniază că agenţii britanici au ajuns într-o ţară fără ca autorităţile locare să fi fost informate în prealabil, lucru interzis sub legislaţia internaţională.

După 20 de ani de filaj nu s-a ajuns la nicio concluzie

Sursa care a discutat cu The Guardian a menţionat că situaţia în care o agenţie britanică o spiona pe alta a fost extraordinară. Atât de mare era îngrijorarea legată de presupusul agent infiltrat, încât șefii serviciilor de informații au considerat că nu aveau de ales.

"MI5 nu a obţinut niciodată dovezile pe care le căuta" a spus aceasta. La final agenţii MI5 au spus că, dacă presupusul agent dublu nu era o cârtiţă, atunci, e posibil ca MI6 "să mai aibă un agent infiltrat de descoperit".

Una dintre temerile celor care au lucrat la operațiune era că ținta, un specialist, și-ar fi putut da seama că este urmărită. Guvernul britanic a refuzat să comenteze.

