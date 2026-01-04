Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump: Delcy Rodriguez "va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie"

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, "va plăti mai scump ca Maduro" dacă ea "nu va face ce trebuie", a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 21:20
Trump: Delcy Rodriguez "va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie" - Trump: Delcy Rodriguez "va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie" - Hepta

"Reconstruirea ţării nu este un lucru rău", a continuat preşedintele american, contactat telefonic. Venezuela este "în faliment. Această ţară este o catastrofă în toate domeniile", a adăugat el. În ceea ce priveşte viitoare gestiune politică a acestei ţări din America Latină, Donald Trump a dat asigurări că "reconstrucţia şi schimbarea regimului" sunt "mai bune decât ceea ce este în prezent" în Venezuela. "Nu poate fi mai rău", a spus el.

Ce spune Trump despre Groenlanda

Mai devreme duminică, şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a afirmat că SUA vor conlucra cu responsabilii venezueleni în funcţie "dacă aceştia vor lua decizii bune", dând asigurări că Washingtonul îşi păstrează mijloacele de presiune asupra ţării, în special embargoul petrolier.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, Donald Trump a declarat că Delcy Rodriguez este gata să coopereze cu SUA. Însă aceasta din urmă a replicat la scurt timp că Venezuela este gata "să se apere". Republicanul şi-a reiterat de asemenea dorinţa de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca. "Avem nevoie de Groenlanda, absolut", a răspuns Trump întrebat dacă operaţiunea americană la Caracas poate fi un indiciu cu privire la viitorul insulei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

venezuela sua statele unite donald trump nicolas maduro delcy rodriguez
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Ştiri externe » Trump: Delcy Rodriguez "va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie"