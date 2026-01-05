Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lansează un avertisment dur la adresa Iranului, în contextul protestelor care zguduie republica islamică. Liderul de la Casa Albă susține că SUA vor reacționa ferm dacă autoritățile iraniene vor recurge la violență împotriva manifestanților, în condițiile în care protestele, declanșate din motive economice, au căpătat rapid și o dimensiune politică.

După Venezuela, Trump ameninţă Iranul: "Dacă încep să omoare oameni, cred că vor fi loviţi dur de SUA" - Hepta/Profimedia

"Urmărim acesst lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite", a ameninţat duminică, la bordul Air Force One, locatarul Casei Albe, potrivit News.ro

Protestele au început pe 28 decembrie, la Teheran, când comercianţi şi-au închis magazinele în semn de protest faţă de hiperinflaţie şi marasmul economic, după care a luat o întorsătură politică.

Cel puţin 12 persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, au fost ucise, potrivit unor surse oficiale.

Este vorba despre cele mai importante manifestaţii de la cele care au zguduit Iranul în 2022, după moartea în detenţie a lui Mahsa Amini, o tânără arestată de Poliţia Moravurilor din cauză că a încălcat un cod vestimentar feminin strict.

Protestele actuale rămân, însă, de o amploare mai redusă.

Liderul suprem al Iranului: "Huliganii trebuie puși la punct"

Potrivit BBC, sâmbătă, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a abordat valul de proteste, afirmând că "huliganii trebuie puși la punct".

El a declarat că protestul inițial al comercianților, legat de prăbușirea cursului de schimb valutar, a fost "legitim", însă a susținut că persoane "provocate de dușmani" profită de situație pentru a scanda lozinci împotriva guvernului.

Protestele s-au extins în mai multe orașe și localități, fiind raportate confruntări violente între forțele de securitate și manifestanți.

Uniunea Europeană a transmis că este "îngrijorată" de informațiile privind decesele și a cerut Teheranului să dea dovadă de "maximă reținere" față de protestatari, precum și să respecte dreptul acestora la "libertatea de exprimare, asociere și întrunire pașnică".

