Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş

Anul acesta, cei care vor să închirieze o locuinţă vor scoate mai mulţi bani din buzunar. Din Capitală până la Cluj, oamenii vor plăti mai mult, iar motivul principal este majorarea impozitelor pe proprietate.

de Cristina Niță

la 04.01.2026 , 08:43
Experţii imobiliari se aşteaptă la creşteri cuprinse între 5 şi 15% în cazul apartamentelor. Procentul variază în funcţie de oraşul ţării. În Bucureşti, chiria medie a ajuns în 2025 la 750 - 780 de euro, iar pentru 2026 se estimează o nouă majorare spre 880 de euro.

Şi în Cluj-Napoca, chiriile sunt în creştere cu un nivel estimat de aproximativ 700 de euro anul acesta. Nici Constanţa nu face excepţie, în 2025 chiria medie era undeva la 600 de euro, anul acesta va fi cu 50 de euro mai mult. Cu toate acestea, piaţa vânzărilor de locuinţe continuă să crească chiar dacă TVA-ul pentru locuinţe noi a fost majorat de la 9 la 21% în 2025.

Preţurile au crescut în medie cu 13%, iar cele mai căutate rămân apartamentele cu 3 camere în Cluj-Napoca rămâne municipiul cu cele ridicate preţuri chiar. Iar Bucureşti este oraşul cu cele mai rapide tranzacţii imobiliare. În schimb, Reşiţa este cea maai ieftină reşedinţă de judeţ la capitolul imobiliare.

