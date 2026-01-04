Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume

Vientiane, cea mai tânără capitală comunistă din lume, este un oraș discret, care contrastează puternic cu marile metropole aglomerate din Asia de Sud-Est. Pentru cei care ajung aici, farmecul stă tocmai în simplitatea și ritmul său lent, scrie CNN .

Aditta Kittikhoun a învățat să anticipeze întrebările despre țara sa de origine. Nu este Thailanda, deși este lângă Thailanda. Nu este China, dar se află lângă China. Nici Vietnam, deși este vecină și cu acest stat.

Kittikhoun este lao, dar a crescut în mare parte în Statele Unite, unde tatăl său a lucrat la misiunea diplomatică a Laosului pe lângă ONU, la New York. Vorbește fluent engleza, un avantaj important atunci când a decis să se întoarcă în țara natală. Astăzi, el conduce o companie de media și marketing creativ în Vientiane, un oraș cu aproximativ 850.000 de locuitori, unde își crește cei trei copii.

"Este un loc extrem de confortabil și plăcut. Oamenii sunt, în general, buni unii cu alții", spune Kittikhoun. "Îmi place vibrația acestui oraș și vreau să trăiesc aici pe termen lung." Deși Vientiane există de secole pe malul fluviului Mekong, în luna decembrie 2025 a împlinit 50 de ani de când este capitala Republicii Democrate Populare Lao. Este cea mai tânără dintre capitalele comuniste ale lumii, alături de Beijing, Havana, Hanoi și Phenian.

Laos, fără ieșire la mare, atrage mult mai puțini turiști decât vecinii săi. Vientiane nu are zgârie-nori, transportul public este limitat, iar aeroportul mic al orașului are doar șase porți și deservește exclusiv zboruri regionale.

Brandurile globale sunt rare. Majoritatea lanțurilor comerciale sunt thailandeze sau chinezești, deși în ultimii ani au apărut câteva cafenele Starbucks, ale căror căni inscripționate cu "Vientiane" au devenit surprinzător de populare printre colecționari. În 2024 s-a deschis și un hotel DoubleTree by Hilton, unul dintre primele branduri hoteliere occidentale prezente în capitală.

În privința obiectivelor turistice, orașul mizează pe câteva repere simbolice: Monumentul Victoriei Patuxai, dedicat luptei pentru independență față de Franța, și Wat Si Saket, un templu cunoscut pentru miile sale de statui și desene cu Buddha. Primul lucru remarcat de vizitatori este căldura. Ca multe capitale din regiune, Vientiane are un climat cald și umed, cu veri lungi și un sezon ploios bine definit.

În Vien, cum își numesc localnicii orașul, motocicletele trec pe lângă altare budiste și clădiri guvernamentale masive, în stil brutalist. În parcuri și piețe, oamenii se adună pe scăunele joase, mănâncă carne la grătar și beau Beerlao. Steagurile lao, roșii și albastre, cu un cerc alb în centru, sunt atârnate între copaci sau lipite de tarabele cu mâncare.

Un oraș în schimbare lentă

Economia Laosului a crescut în ultimii ani, însă Banca Mondială avertizează că inflația ridicată, deprecierea monedei și scăderea salariilor reale împing mulți oameni spre activități independente. Pandemia a lovit puternic țara, iar turismul a suferit din nou anul trecut, după moartea a șase turiști din cauza alcoolului contaminat într-un hostel din Vang Vieng.

Mulți tineri lao pleacă la muncă în Thailanda, unde economia este mai puternică, mai ales în sectorul ospitalității. Limbile lao și thailandeză sunt asemănătoare, iar cultura pop thailandeză este omniprezentă în Laos. "În special muncitorii necalificați pleacă în străinătate", spune Kittikhoun. "Cei foarte bine educați rămân aici și sunt extrem de căutați."

Economia Laosului este estimată să crească cu aproximativ 3,5% anul acesta. Deși salariile au crescut ușor, creșterea prețurilor, în special pe piața imobiliară, face ca locuințele să rămână inaccesibile pentru mulți.

Cu toate acestea, unii creativi se întorc acasă. Regizorul Kiyé Simon Luang, care a trăit ani de zile în Franța, spune că tot mai mulți oameni din generația sa redescoperă oportunitățile de acasă.

"Este normal ca o țară să se dezvolte", afirmă el. "Nivelul de trai, sănătatea și igiena s-au îmbunătățit. Dezvoltarea aduce beneficii."

Turism, memorie și viitor

Deși turismul este în creștere, majoritatea vizitatorilor ajung în Laos ca parte a unui circuit regional. De regulă, destinația principală este Luang Prabang, fosta capitală regală inclusă în patrimoniul UNESCO.

În prezent, cea mai rapidă creștere a turismului vine din China, odată cu inaugurarea unei linii feroviare de mare viteză care leagă Vientiane de Luang Prabang și Vang Vieng, reducând călătoria la doar două ore.

Istoria recentă rămâne însă prezentă. Între 1964 și 1973, Statele Unite au lansat aproximativ două milioane de bombe asupra Laosului, transformându-l în cea mai bombardată țară din lume raportat la populație. Se estimează că aproximativ 80 de milioane de bombe neexplodate se află încă pe teritoriul țării.

În 2025, Laos a fost vizitat de aproximativ trei milioane de turiști, comparativ cu 32 de milioane în Thailanda. Obiectivul oficial este atingerea pragului de cinci milioane anual Într-o perioadă în care supraturismul devine o problemă globală, Vientiane rămâne un oraș apreciat pentru ritmul său calm și stilul de viață relaxat.

