Armata o recunoaşte pe Delcy Rodriguez ca nou preşedinte al Venezuelei. Garda lui Maduro, decimată de SUA
Armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană.
Citind un comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care îi ordona lui Delcy Rodriguez să preia puterea pentru 90 de zile. El a cerut, de asemenea, eliberarea lui Nicolás Maduro. Înconjurat de militari înarmaţi, generalul Vladimir Padrino Lopez şi-a îndemnat compatrioţii săi să-şi "reia activităţile" şi să nu "cedeze în faţa fricii".
Mare parte din echipa de securitate a lui Maduro, ucisă de Delta Force
"Fac apel la poporul venezuelean să-şi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile educaţionale în zilele următoare, şi la patrie să revină la normalitatea constituţională", a declarat ministrul Apărării, îndemnând populaţia "la pace, ordine, să nu cedeze tentaţiilor războiului psihologic, ameninţărilor, fricii pe care se doreşte să ni le impună".
Pe de altă parte, generalul a anunţat, în declaraţia televizată, că o mare parte din membrii echipei de securitate a fostului preşedinte Nicolas Maduro au fost ucişi în raidul american care a dus sâmbătă la capturarea liderului. Raidul a dus la "uciderea cu sânge rece a unei mari părţi din echipa sa de securitate, soldaţi şi civili nevinovaţi", a declarat Lopez într-un discurs video.
Padrino nu a dat o cifră exactă a victimelor, dar a precizat că forţele armate au fost activate în toată ţara pentru a-i garanta suveranitatea. Vladimir Padrino Lopez a avertizat că decizia preşedintelui american Donald Trump de a-l captura pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, constituie o ameninţare la adresa stabilităţii geopolitice. "Aceasta reprezintă o ameninţare reală la adresa ordinii mondiale", a declarat Padrino Lopez citat de CNN. "Dacă astăzi este Venezuela, mâine ar putea fi orice stat, orice ţară", a adăugat el.
Padrino Lopez a continuat să critice mai pe larg politica externă a administraţiei Trump. "Respingem ideile colonialiste pe care vor să le pună în aplicare, în spiritul Doctrinei Monroe, în America Latină şi Caraibe", a declarat generalul.
