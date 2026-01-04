Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026

Piaţa muncii se clatină în România. 2026 aduce restructurări majore în multe domenii de activitate. Vom asista la concedieri şi desfiinţarea unor posturi care până acum se adresau în primul rând tinerilor fără experienţă, la început de drum.

După un an greu pe piața muncii urmează unul și mai complicat, spun experții în resurse umane. Retailul a scăzut, este o premieră în ultimii ani, cel puțin de la pandemie încoace.

Restructurările din IT și automotive vor continua. IT-ul își va reveni mai greu, fiindcă au fost făcute multe angajări nesustenabile din 2023 încoace, mai spun experții. În IT, juniorii sunt cei mai afectați. Recrutarea de juniorii și programele de internship au fost drastic reduse, fiindcă firmele nu își mai permit să angajeze un tânăr și să-l plătească timp de 6, 12 luni, care să nu producă valoare.

În 2026 apare o nouă categorie majoră de risc și anume servicii administrative corporatiste sau shared services. Companiile vor muta activitățile spre țări cu costuri mai mici sau vor îmbina munca din Asia cu inteligența artificială.

Articolul continuă după reclamă

Call center-urile vor fi afectate, inclusiv rolurile pe limbi străine, fiindcă acum inteligența artificială permite traducerea în timp real.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰