Ton roșu uriaș vândut la un preț record de 3,2 milioane de dolari. Cine l-a cumpărat

Un ton roșu uriaș a stabilit un nou record la tradiționala licitație de Anul Nou din Tokyo, după ce un celebru antreprenor japonez din industria sushi a plătit 3,2 milioane de dolari pentru peștele de 243 de kilograme. Tranzacția spectaculoasă, realizată la principala piață de pește a capitalei nipone, depășește toate recordurile anterioare și marchează revenirea în forță a licitațiilor de prestigiu după anii afectați de pandemie.

Lanțul de restaurante de sushi al autointitulatului "Rege al Tonului", Kiyoshi Kimura, a plătit cel mai mare preț pentru peștele de 243 de kilograme, prins în largul coastei de nord a Japoniei, potrivit Mediafax care citează AFP.

"Credeam că vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut vertiginos înainte să-ți dai seama. Am fost surprins de preț… Sper că, mâncând ton de bun augur, cât mai mulți oameni să se simtă plini de energie", a spus Kiyoshi Kimura după licitația de dinaintea zorilor de la principala piață de pește din Tokyo.

Prețul de 510,3 milioane de yeni (3,4 milioane de dolari) la licitația de Anul Nou a fost cel mai mare de când au început să fie colectate date comparabile în 1999.

Prețul maxim anterior a fost de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roșu de 278 de kilograme în 2019, după ce piața de pește s-a mutat din zona tradițională Tsukiji din centrul orașului Tokyo într-o unitate mai modernă.

