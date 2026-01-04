Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Haos în Grecia după ce spaţiul aerian a fost închis. Defecţiunea care a dat peste cap aeroporturile

Haos pe aeroporturile din Grecia. Spaţiul aerian a fost închis.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 20:32

O defecţiune de amploare a sistemului de comunicaţii radio a dat peste cap programul zborurilor interne şi internaţionale. Aproape 100 de curse au fost amânate sau anulate într-un interval de o oră şi jumătate.

O problemă fără precedent a blocat orice comunicare între controlorii de zbor şi piloţi. Spaţiul aerian a fost deschis abia în urmă cu patru ore, dar avioanele au mari întârzieri. Autorităţile din Grecia au început o anchetă pentru a afla cauza defecţiunii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

grecia aeroport avion
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Ştiri externe » Haos în Grecia după ce spaţiul aerian a fost închis. Defecţiunea care a dat peste cap aeroporturile