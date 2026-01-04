Haos pe aeroporturile din Grecia. Spaţiul aerian a fost închis.

O defecţiune de amploare a sistemului de comunicaţii radio a dat peste cap programul zborurilor interne şi internaţionale. Aproape 100 de curse au fost amânate sau anulate într-un interval de o oră şi jumătate.

O problemă fără precedent a blocat orice comunicare între controlorii de zbor şi piloţi. Spaţiul aerian a fost deschis abia în urmă cu patru ore, dar avioanele au mari întârzieri. Autorităţile din Grecia au început o anchetă pentru a afla cauza defecţiunii.

