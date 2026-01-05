Incident şocant, duminică seară, în judeţul Constanţa. În loc să se bucure de o seară relaxantă la târgul de Crăciun, o femeie din comuna Lazu, a trăt clipe de coşmar după ce a fost lovită de un ATV.

Victima a alertat imediat jandarmii care au reuşit să-l identifice pe conducătorul ATV-ului care a devenit recalcitrant. Mai mult, când a prins momentul, acesta a fugit de la faţa locului. În zadar l-au urmărit jandarmii, şoferul a fost de negăsit.

Bărbat reținut de jandarmi după ce a lovit o femeie cu un ATV, la Târgul de Crăciun din localitatea Lazu

"În jurul orei 18:30, jandarmii aflați în dispozitivul de asigurare a ordinii publice la intrarea Târgulului de Crăciun din localitatea Lazu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a fost lovită de un bărbat cu un ATV, în timp ce se deplasa pe stradă, către intrarea în târg. Jandarmii l-au identificat pe bărbatul indicat și s-au apropiat de acesta pentru a stabili împrejurările producerii incidentului. În acel moment, bărbatul a devenit recalcitrant și a părăsit zona în trombă, folosind ATV-ul. Deși a fost urmărit cu autospeciala, acesta nu a putut fi prins imediat", se arată într-un comunicat al IJJ Constanța.

După aproximativ 20 de minute, în jurul orei 18:50, femeia a revenit la jandarmi și le-a semnalat faptul că bărbatul s-a întors în zona târgului, pentru a consuma băuturi alcoolice. Jandarmii l-au identificat din nou și l-au reținut.

Totodată, persoana vătămată a apelat numărul unic de urgență 112, sesizând incidentul Poliției. Pe timpul intervenției, bărbatul a adresat jigniri jandarmilor și a negat că ar fi lovit femeia cu ATV-ul.

Ulterior, cel în cauză a fost preluat de polițiști pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

