Puneţi-vă centurile de siguranţă! Se anunţă turbulenţe pe piaţa muncii în 2026! Companiile vor să continue restructurările masive începute anul trecut. Cei mai afectaţi vor fi angajaţii care se bucurau până acum de salarii mari sau erau foarte căutaţi.

IT-ul, call-centerele și industria auto vor fi cele mai lovite domenii. Companiile se concentrează pe eficientizare, automatizare și reducere agresivă a costurilor. ​În tehnologia informaţiilor, posturile de începători vor fi primele eliminate. Numărul angajărilor din acest sector a scăzut cu aproape 20% anul trecut, dublu față de media generală a pieței muncii.

"IT-ul suferă de 3 ani, nu ştiu ce să zic. Domeniul IT și Automotive au fost cele mai afectate. Ai acolo ORACLE, Tremend, Mai multe companii afectate de restructurări. Depinde foarte mult de AI și în Romania depinde daca se liniștesc schimbările fiscale. Că asta a afectat în ultimii 3 ani", spun oamenii.

Inteligența artificială schimbă radical piaţa muncii. Companiile preferă să păstreze doar specialiștii din vârful piramidei.

Articolul continuă după reclamă

"Se anunţă concedieri masive"

"Vom vedea o eficientizare în direcția automatizărilor, vom vedea angajatori care și mai mult vor investi în AI să își eficientizeze businessurile. Probabil cei mai afectați vor fi cei la început de cariera, juniorii, pentru că sunt primele roluri, joburi care pot fi ușor făcute cu ajutorul AI", a declarat Raluca Dumitra, şef marketing, platforma de recrutări.

În 2026 apare o categorie nouă de risc major: servicii administrative corporatiste, sau Shared Services. Companiile sunt nevoite să mute activitățile spre țări cu costuri mai mici sau să combine munca din Asia cu inteligenţa artificială.

România a devenit în ultimii 15–20 de ani un hub regional pentru finanțe, resurse umane, IT sau suport clienți. Doar aici, în zona de birouri Pipera, lucrează zeci de mii de oameni care fac munca administrativa pentru corporațiile globale și sunt acum vizați de restructurări.

"Se anunţă concedieri masive din câte am înţeles, angajările sunt stopate şi nu ştim ce va mai urma. Salariile nu cred că vor mai creşste. M-aş orienta către ceva doar pentru mine, nu m-aş mai angaja cu contract de muncă, aş face un proiect personal din care să pot să şi câştig", spune un angajat.

Nici retailul nu mai este un refugiu sigur, iar industria auto din Europa traversează o criză. Concedierile din marile fabrici vor continua şi la noi în ţară.

"Se știe deja în piață că sunt companii care au și anunțat un număr de restructurări. Şi vor fi foarte mulți oameni care vor face munca a 2 sau 3 colegi", a declarat Aida Chivu, specialist HR.

Aproape 12.000 de angajaţi au fost concediaţi anul trecut în toată ţara, de doua ori mai mulţi decât în 2024.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰